Beed News : बीडच्या एलसीबी पथकाचा सन्मान! अंबाजोगाईतील घरफोडीचा छडा लावून ४५ तोळे सोने, १६०० ग्रॅम चांदी हस्तगत करण्यात धडाकेबाज कामगिरी

बीड - अंबाजोगाई शहरात बंद घर फोडून तब्बल ५३ तोळे सोने आणि पावणेदोन किलो चांदीचे दागिने लंपास करणाऱ्या हायप्रोफाईल घरफोडीचा बीडच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने यशस्वी छडा लावला आहे. फरार मुख्य आरोपीच्या मुसक्या आवळून त्याच्याकडून १८ तोळे सोने व ७४३ ग्रॅम चांदी जप्त केली. या कारवाईमुळे आतापर्यंत गुन्ह्यातील तब्बल ४५ तोळे सोने आणि १६०१ ग्रॅम चांदी असा मोठा मुद्देमाल जप्त करण्यात यश आले आहे..अंबाजोगाई येथील बंद घरात २० सप्टेंबर २०२६ रोजी अज्ञात चोरट्यांनी घरफोडी केली होती. याप्रकरणी अंबाजोगाई शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर एलसीबीने समांतर तपास सुरू केला. तपासाची चक्रे फिरवत २५ सप्टेंबर रोजी अमर थोरात व जगजीतसिंग दुधानी या दोघांना अटक करून २७ तोळे सोने आणि ८५८ ग्रॅम चांदी जप्त करण्यात आली होती..मात्र, तिसरा आरोपी मंगलसिंग बावरी हा पसार झाला होता. पोलीस उपनिरीक्षक सुशांत सुतळे व पथकाने तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे परराज्यात पाठलाग करून ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी परळी रेल्वे पुलाजवळ सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले..पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत, अपर पोलीस अधीक्षक चेतना तिडके, समीर शेख आणि सहाय्यक पोलीस अधीक्षक ऋषिकेश शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एलसीबीचे पोलीस निरीक्षक शिवाजी बंटेवाड, अंबाजोगाईचे पोलीस निरीक्षक शरद जोगदंड, पीएसआय सुशांत सुतळे व सहकाऱ्यांनी ही धडाकेबाज मोहीम फत्ते केली. या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल जिल्हा पोलीस दलाच्या गुन्हे आढावा बैठकीत एलसीबी पथकाचा पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन विशेष सन्मान करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.