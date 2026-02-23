मराठवाडा

Mahadev Munde Case: कराड टोळीकडून धमक्या; संरक्षण देण्याची ज्ञानेश्वरी मुंडेंकडून मागणी

Walmik karad: धमकी मिळत असून कुटुंबातील सदस्यांच्या जीवितास धोका आहे. त्यामुळे संरक्षण द्यावे, अशी मागणी ज्ञानेश्वरी महादेव मुंडे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पोलिस अधीक्षकांना निवेदन दिले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : धमकी मिळत असून कुटुंबातील सदस्यांच्या जीवितास धोका आहे. त्यामुळे संरक्षण द्यावे, अशी मागणी ज्ञानेश्वरी महादेव मुंडे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पोलिस अधीक्षकांना निवेदन दिले आहे.

