Mahadev Munde Case: कराड टोळीकडून धमक्या; संरक्षण देण्याची ज्ञानेश्वरी मुंडेंकडून मागणी

बीड : धमकी मिळत असून कुटुंबातील सदस्यांच्या जीवितास धोका आहे. त्यामुळे संरक्षण द्यावे, अशी मागणी ज्ञानेश्वरी महादेव मुंडे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पोलिस अधीक्षकांना निवेदन दिले आहे..परळी वैजनाथ येथील व्यापारी महादेव दत्तात्रय मुंडे यांची २० ऑक्टोबर २०२३ ला निर्घृण हत्या झाली. या प्रकरणाचा तपास अजूनही सुरूच आहे. त्यांची पत्नी ज्ञानेश्वरी यांनी धमकी मिळत असल्याबाबत तक्ररार केली आहे. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान मस्साजोग (ता. केज) येतील सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांडामधील आरोपी असलेल्या वाल्मीक कराड आणि त्याच्या टोळीचे नाव समोर आले..Crime News : सटाण्यात थरार! गॅस कटरने शटर कापले अन् बोलेरोने अख्खं एटीएम मशिनच खेचून नेलं.तपास यंत्रणांनी त्यांच्या टोळीतील काही संशयितांना ताब्यातही घेतले आहे. आता वाल्मीक कराड यांची मुले सुशील वाल्मीक कराड आणि श्रीगणेश वाल्मीक कराड यांच्याकडून मुंडे कुटुंबाला धमकावले जात असल्याचा खळबळजनक आरोप ज्ञानेश्वरी मुंडे यांनी केला आहे..या टोळीपासून वडील, भाऊ आणि कुटुंबातील अन्य सदस्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. आमच्यावर काही प्रसंग ओढवल्यास, धमकी, ब्लॅकमेल अथवा मारहाण झाल्यास त्याला केवळ सुशील कराड, श्रीगणेश कराड आणि त्यांची टोळीच जबाबदार असेल, असे ज्ञानेश्वरी यांनी निवेदनात म्हटले आहे..Nashik Crime: नाशिकमधील प्रसिद्ध मंदिरातून चांदीच्या मुर्त्यांसह दानपेटीतील रोकड लंपास! .ज्ञानेश्वरी महादेव मुंडे यांचे निवेदन मिळाले. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, स्थानिक पोलिसांना त्यांच्या तक्रारीची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी संशय व्यक्त केलेल्या व्यक्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जाईल. जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारची दहशत किंवा धमकावण्याचे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत. पीडित कुटुंबाला पूर्ण संरक्षण दिले जाईल, दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल.-सचिन पांडकर, अपर पोलिस अधीक्षक, बीड.