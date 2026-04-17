Beed News: बीडमध्ये उष्णतेचा कहर; दुपारी रस्त्यांवर शुकशुकाट; तापमान ४२°C; शहरात उन्हाचा कडाका पाहायला मिळाला

बीड: शहरात आज गुरुवारी (ता. १६) यंदाच्या हंगामातील सर्वाधिक म्हणजे ४२ अंश तापमानाची नोंद झाली. सूर्य अक्षरशः आग ओकत अल्याचे चित्र बाजारपेठा आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर पाहायला मिळाले. .त्यामुळे शहरातील रस्त्यांवर भरदुपारी शुकशुकाट पहायला मिळत आहे. पुढील काही दिवस तापमान असेच राहण्याचा अंदाज आहे..वाढते तापमान लक्षात घेता आरोग्य विभाग सतर्क झाला असून, प्रमुख आरोग्य संस्थांमध्ये उष्माघात कक्षांची उभारणी करण्यात आली आहे..दरम्यान, काही भागांत उन्हाच्या तीव्र झळा, तर दाट झाडी असलेल्या परिसरात अल्हाददायक गारवा असल्याचे चित्रही नजरेस पडले. एकाच शहरात विविध ठिकाणी भिन्न तापमानाची नोंद 'सकाळ'ने केलेल्या पाहणीत समोर आली..यंत्रणा सतर्क; १५ ठिकाणी उष्माघात कक्षवाढत्या तापमानामुळे उष्माघाताचा धोका वाढतो. शेतात कामे करणारे मजूर, शेतकरी तसेच बांधकामांवरील मजूर, वीटभट्टी मजुरांना हा धोका अधिक असतो. नागरिकांना उष्माघाताचा फटका बसण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा रुग्णालय, अंबाजोगाईचे स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालयासह परळी, गेवराई, केज, माजलगाव, लोखंडी, रायमोह, आष्टी, पाटोदा, नेकनूर, गेवराई, तालखेड, तेलगाव, चिंचवण, धारूर या उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयांत उष्माघात कक्ष उभारण्यात आल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सतीशकुमार सोळंके यांनी दिली.