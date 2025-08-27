मराठवाडा

Walmik Karad: बीड माजलगाव जाळपोळ प्रकरणात नवा ट्विस्ट; वाल्मीक कराडचा प्लॅन होता जरांगे यांना बदनाम करण्याचा : प्रकाश सोळंके

Majalgaon Violence: बीड व माजलगाव येथील जाळपोळीच्या घटनांमध्ये वाल्मीक कराडचा हात असल्याचा गंभीर आरोप आमदार प्रकाश सोळंके यांनी केला. मराठा आंदोलनात आंदोलक नव्हते, खरे गुन्हेगार कोण हे समोर आणण्यासाठी SIT तपास व्हावा, अशी मागणी सोळंकेंनी केली.
Updated on

बीड : मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान बीड व माजलगावमध्ये झालेल्या जाळपोळीच्या घटनांच्यामागे वाल्मीक कराडचा हात होता. आमची घरं जाळून मनोज जरांगे यांना बदनाम करायचे आणि त्यांना अटक करायचा वाल्मीकचा प्लॅन होता, असा गंभीर आरोप माजलगावचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी केला.

