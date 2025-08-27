Walmik Karad: बीड माजलगाव जाळपोळ प्रकरणात नवा ट्विस्ट; वाल्मीक कराडचा प्लॅन होता जरांगे यांना बदनाम करण्याचा : प्रकाश सोळंके

बीड : मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान बीड व माजलगावमध्ये झालेल्या जाळपोळीच्या घटनांच्यामागे वाल्मीक कराडचा हात होता. आमची घरं जाळून मनोज जरांगे यांना बदनाम करायचे आणि त्यांना अटक करायचा वाल्मीकचा प्लॅन होता, असा गंभीर आरोप माजलगावचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी केला..दीड वर्षापूर्वी आंदोलनादरम्यान बीड व माजलगावमध्ये जाळपोळ झाली होती. माजलगावला आमदार सोळंके यांच्या घरीही मोठी जाळपोळ झाली. बीडलाही त्यांचे बंधू धैर्यशील सोळंके यांच्यासह क्षीरसागर यांचे घर तसेच हॉटेल व राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात जाळपोळीच्या घटना घडल्या. .आत एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सोळंके यांनी हा आरोप केला. प्रकाश सोळंके म्हणाले, जोपर्यंत एसआयटी तपास करणार नाही तोपर्यंत कुठलाही निष्कर्षाला आपण पोचू शकत नाही. मात्र, सत्य समोर यायला हवे. आता मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनादरम्यान अशी घटना घडू नये, यासाठी पोलिस आणि गृह विभागाने काळजी घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली..मराठा आंदोलनादरम्यान बीडमध्ये झालेल्या जाळपोळीच्या तपासासाठी एसआयटीची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र, आतापर्यंत एसआयटीची नेमणूकच झाली नाही. त्यामुळे सत्य समोर आले नाही..Weightlifting: वेटलिफ्टिंगमध्ये यश खंडागळेला सुवर्ण; राष्ट्रकुल चॅम्पियनशिप,६५ किलो वजनी गटात विक्रम.या जाळपोळीमध्ये मराठा आंदोलक नव्हते. एसआयटीच्या माध्यमातून या घटनेचा तपास झाला पाहिजे आणि खरे कोण या पाठीमागे होते हे खरे गुन्हेगार समोर आले पाहिजेत, अशी मागणीही त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.