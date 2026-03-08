मराठवाडा

Beed News: एकाच महिन्यात महिलेचे तीनदा लग्न; बळजबरीमुळे कंटाळून जीवन संपवण्याचा प्रयत्न, पुण्यातून चालतंय लग्नाचं रॅकेट

Marriage Racket: बीडमध्ये २१ वर्षीय तरुणीच्या संसाराची स्वप्ने पाहणाऱ्या एका २१ वर्षीय विवाहितेच्या आयुष्याचा खेळ करणाऱ्या एका मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : संसाराची स्वप्ने पाहणाऱ्या एका २१ वर्षीय विवाहितेच्या आयुष्याचा खेळ करणाऱ्या एका मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला. पुण्यातून चालणाऱ्या या रॅकेटने केवळ एकाच महिन्यात या तरुणीचे तीन वेगवेगळ्या पुरुषांशी पैशांसाठी बळजबरीने लग्न लावून दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली.

