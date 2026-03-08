Beed News: एकाच महिन्यात महिलेचे तीनदा लग्न; बळजबरीमुळे कंटाळून जीवन संपवण्याचा प्रयत्न, पुण्यातून चालतंय लग्नाचं रॅकेट

बीड : संसाराची स्वप्ने पाहणाऱ्या एका २१ वर्षीय विवाहितेच्या आयुष्याचा खेळ करणाऱ्या एका मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला. पुण्यातून चालणाऱ्या या रॅकेटने केवळ एकाच महिन्यात या तरुणीचे तीन वेगवेगळ्या पुरुषांशी पैशांसाठी बळजबरीने लग्न लावून दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली..या सततच्या छळाला आणि मानसिक त्रासाला कंटाळून पीडितेने विष प्राशन करून आपले आयुष्य संपवण्याचा प्रयत्न केला असून सध्या तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. लातूर येथील रहिवासी असलेल्या (वय २१) हिचे पहिले लग्न दोन वर्षांपूर्वी बीडमध्ये झाले होते. मात्र, पतीच्या अनैतिक संबंधांमुळे ती माहेरी राहण्यास आली..आजी-आजोबांच्या निधनानंतर निराधार झालेल्या पीडितेचा फायदा शेजारी राहणाऱ्या एका महिलेने घेतला. पुण्यातील महानंदा नावाच्या एजंटकडे नेऊन तुझे दुसरे लग्न लावून देते, असे आमिष तिला दाखवण्यात आले. पीडितेने दिलेल्या जबाबानुसार, या रॅकेटने तिला वस्तू समजून चक्क लिलाव मांडला..एजंट महानंदाने कात्रजच्या एका व्यक्तीकडून ५ लाख रुपये घेऊन पीडितेचे पहिले बळजबरी लग्न लावले. तिथे ती १० दिवस राहिली. त्यानंतर तिला कुरुक्षेत्र येथील एका माणसाकडे साडेचार लाख रुपयांत विकले गेले, जिथे तिला केवळ ५ दिवस ठेवण्यात आले..इतक्यावरच न थांबता, तुळजापूरच्या एका महिलेच्या मदतीने कानडी बुद्रुक येथील पुरुषाकडून पुन्हा साडेचार लाख रुपये घेऊन १ मार्च २०२६ रोजी तिचे तिसरे लग्न लावून दिले. केवळ एका महिन्यात तीन लग्न लावून तिन्ही ठिकाणांहून पैसे उकळणाऱ्या या रॅकेटने पीडितेच्या आयुष्याशी खेळ केला..Pune Crime: खेळ मांडला! एका महिन्यात विवाहितेचे लावले तीन लग्न; पुण्यातल्या रॅकेटचा पर्दाफाश.जेव्हा एजंटच्या पतीने तिला पुन्हा फोन करून तुला अजून चांगले स्थळ आले आहे, तुझे चौथे लग्न लावून देतो असे सांगितले, तेव्हा नशिबाने खचलेल्या पीडितेने नैराश्यातून विष प्राशन केले. आष्टी तालुक्यातील मिरजगाव येथील रुग्णालयात उपचार घेत असताना पीडितेने आपला जबाब नोंदवला आहे. तिने महानंदा (हडपसर, पुणे), तिचा पती, आणि तुळजापूर येथील बालिका नावाच्या महिलेसह या कृत्यात सामील असलेल्या इतर आरोपींविरुद्ध आष्टी पोलिसांत शनिवारी (ता. सात) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस आता या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून यामागे आणखी किती तरुणींचे बळी गेले आहेत याचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.