Beed Crime: तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठकच्या घराची झाडाझडती; २०१६ पासूनच्या फाईल्स उघडणार?

Avinash Pathak News: मावेजा घोटाळा प्रकरणात अटकेत असलेले तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक याच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. न्यायालयाने त्यास १० दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावल्यानंतर, तपास यंत्रणेने आता आपला मोर्चा त्याच्या खासगी मालमत्तांकडे वळवला आहे..पोलिस कोठडी मिळताच तपास अधिकारी वैंकटराम यांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत. शनिवारी पहिल्याच दिवशी पोलिस पथकाने अविनाश पाठक याच्या लातूरच्या राहत्या घरी जाऊन सखोल झाडाझडती घेतली. त्यात एक लॅपटॉप आणि मोबाईलफोन जप्त केला आहे. या कारवाईमुळे महसूल आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणातील सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे, अविनाश पाठक याने मावेजाचे आदेश शासकीय यंत्रणेऐवजी स्वतःच्या वैयक्तिक लॅपटॉपवर तयार केल्याचा संशय तपास यंत्रणेला आहे. हा लॅपटॉप जप्त करून त्यातील तांत्रिक पुरावे गोळा करण्यावर पोलिसांचा भर आहे. .एकूण १५४ पैकी ६ महत्त्वपूर्ण फाइल्स गायब असल्याचे समोर आले आहे. या गायब फाइल्समध्येच घोटाळ्याचे मुख्य धागेदोरे दडलेले असण्याची शक्यता आहे. या फाइल्स नेमक्या कुठे दडवून ठेवल्या आहेत किंवा त्या नष्ट केल्या गेल्या आहेत का याचा शोध आता पोलिस कोठडी दरम्यान घेतला जाणार आहे..School Safety: नवीन तमलूर जि.प. शाळेची इमारत धोक्यात; पावसाळ्यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने स्थलांतराची ग्रामस्थांची मागणी.महसूल विभागाकडून एसआयटी स्थापनमावेजा घोटाळा प्रकरणाची व्याप्ती आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन महसूल विभागाने आता निर्णायक पाऊल उचलले आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी स्थानिक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले असून, यात विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांसारख्या बड्या अधिकाऱ्यांचा थेट समावेश असल्याची खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे. जुन्या विविध प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी आणि गहाळ असलेल्या फाइल्सचा शोध घेण्यासाठी बॅकडेटेड सह्या आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांची कसून चौकशी करत आहे. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या एसआयटीमुळे आता महसूल विभागातील अनेक बडे मासे गळाला लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे..Megablock: मध्य रेल्वेवर दोन दिवस विशेष ब्लॉक, लोकलसह मेल-एक्स्प्रेसवरही परिणाम, पण कधी? पाहा वेळापत्रक.महसूल मंत्र्यांनी घेतली व्हीसीया घोटाळ्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महसूल मंत्र्यांनी महसूल विभाग आणि पोलिस विभाग यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवत, दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी न घालण्याचे कडक निर्देश दिले होते. या प्रकरणाचा विधिमंडळापासून ते स्थानिक स्तरापर्यंत आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे..वर्ष २०१६ पासूनच्या फाईल्स उघडणार?मावेजा घोटाळ्याचे लोण आता केवळ एका वर्षापुरते मर्यादित न राहता, थेट २०१६ पर्यंत पोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणाच्या तपासाची व्याप्ती वाढवून २०१६ पासूनच्या सर्व मावेजा आदेशांची तपासणी केली जाणार असल्याची अत्यंत गोपनीय माहिती समोर आली आहे. यामुळे तत्कालीन अनेक बड्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.