Beed: विषारी दुधाने बीडकरांचे आरोग्य धोक्यात; रॅकेट पुन्हा सक्रिय; अन्न व औषध प्रशासन सुस्तच, कारवाईची मागणी

बीड: सकाळची वेळ घरात लहान मूल रडत असतं, आई अत्यंत विश्वासाने त्याच्यासमोर दुधाचा पेला ठेवते. ते चिमुरडं मूल अगदी आवडीने ते दूध पितं, पण त्या माउलीला हे ठाऊक नसतं की ती आपल्या काळजाच्या तुकड्याला निरोगी दूध नाही, तर पांढऱ्या रंगातील विष पाजते आहे! होय, हे भयंकर वास्तव सध्या बीड जिल्ह्यात उघड्या डोळ्यांनी पाहायला मिळत आहे. मानवी जिवाशी, विशेषतः निष्पाप लहान मुलांच्या आरोग्याशी खेळणारा एक अत्यंत क्रूर आणि संतापजनक प्रकार बीडमध्ये पुन्हा सुरू झाला आहे. .मागील काही दिवसांपूर्वी प्रशासकीय कारवाईच्या भीतीने आणि जागरूक नागरिकांच्या तक्रारींमुळे गायब झालेली भेसळखोर टोळी आता दुप्पट वेगाने बीडच्या बाजारपेठेत सक्रिय झाली आहे..दुधामध्ये भेसळ करून लाखो रुपयांची नफेखोरी करणारे हे रॅकेट पांढऱ्या पुड्यांच्या माध्यमातून चालवले जाते. विशिष्ट प्रकारचे घातक केमिकल, डिटर्जंट, युरिया आणि निकृष्ट दर्जाची दूध पावडर एकत्र करून हे बनावट दूध तयार केले जाते. हे दूध दिसायला हुबेहूब नैसर्गिक दुधासारखेच दाट आणि चवीला गोड असते. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना यातील फरक ओळखणे अशक्य होते..शहरात अत्यंत छुप्या मार्गाने आणि एजंट्सच्या साखळीद्वारे या पांढऱ्या रासायनिक पुड्यांची सर्रास विक्री केली जात आहे. शहरातील मुख्य नाके, दुग्ध डेअऱ्यांच्या आजूबाजूचा परिसर आणि छुप्या गोदामांमध्ये या पुड्यांचा प्रचंड साठा करून ठेवला जात असून, तिथून तो किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत पोचवला जात आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, हे रासायनिक दूध शरीरासाठी अत्यंत घातक असून, यामुळे मानवी यकृत आणि किडनी कायमची निकामी होण्याचा धोका असतो..Irrigation Water Charges : निसर्गाची अवकृपा, त्यात सरकारचा दणका! सिंचनाच्या पाणीपट्टीत तब्बल 10 पट वाढ; धरणातील पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना वर्षाला मोजावे लागणार 14,250 रुपये."मागील काही दिवसांपूर्वी गायब झालेल्या पांढऱ्या पुड्या पुन्हा मार्केटमध्ये उघडपणे विकल्या जात आहेत. हे दूध लहान मुलं पितात. मग अन्न व औषध प्रशासनाला हा प्रकार का दिसत नाही? की कारवाई करण्यासाठी कोणाचा तरी जीव जाण्याची वाट पाहत आहेत?"- रमेश मस्के, बीड."माणसाच्या आणि लहान मुलांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या या भेसळखोरांना कसलीच भीती राहिलेली नाही. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळेच त्यांचे धाडस वाढले आहे. अशा लोकांवर तत्काळ धाडी टाकून थेट मोक्का अंतर्गत कारवाई केली पाहिजे, तरच या पांढऱ्या पुड्यांचा खेळ थांबेल."- ॲड. राजेश शिंदे, बीड."शहर आणि ग्रामीण भागातील संशयास्पद दूध डेअऱ्या, संकलन केंद्रे आणि वितरकांवर अचानक धाडी टाकण्यासाठी विशेष भरारी पथके तैनात करत आहेत. दुधाचे नमुने घेऊन ते तत्काळ प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले जातील. आरोग्याला अपायकारक रासायनिक पुड्या विकणाऱ्यांवर अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करण्यात येईल. नागरिकांनीही असा कोणताही संशयास्पद प्रकार आढळल्यास तत्काळ आमच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा."- नितीन मोहिते, सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध विभाग, बीड.विषारी रसायनांचा जीवघेणा फॉर्म्युलाया बनावट दुधात वापरल्या जाणाऱ्या पांढऱ्या पुड्यांमध्ये मानवी शरीराला अत्यंत घातक ठरणारी रसायने असतात. त्यात डिटर्जंट पावडर, युरिया, स्टार्च आणि निकृष्ट दूध पावडरचा समावेश असतो. हे दूध प्यायल्याने लहान मुलांच्या पाचन तंत्रावर गंभीर परिणाम होतात, यकृत आणि किडनी निकामी होण्याचा धोका वाढतो आणि पोटाचे तीव्र आजार उद्भवतात..Supriya Sule : अमित शहा यांच्याशी झालेल्या बैठकीत काय घडलं ? सुप्रिया सुळेंनी Delimitation च्या भूमिकेबद्दल दिलं स्पष्टीकरण.अन्न व औषध प्रशासनाची भूमिकाबीड शहर आणि ग्रामीण भागात पांढऱ्या पुड्यांची छुप्या गोदामांतून विक्री होत असल्याचे लहान व्यापाऱ्यांनाही ठाऊक आहे. परंतु, संपूर्ण यंत्रणा हाताशी असलेल्या अन्न व औषध प्रशासनाला याचा सुगावा लागत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. प्रशासनाची ही उदासीनता भेसळखोरांना पाठीशी घालत असल्याचा संशय वाढवत आहे..प्रशासनाची पूर्ण डोळेझाकया गंभीर प्रकाराकडे अन्न व औषध प्रशासनाने सोयीस्करपणे पूर्ण डोळेझाक केली आहे. सणासुदीच्या काळात दुधाची मागणी वाढणार असल्याने या भेसळखोरांनी आतापासूनच बाजारात आपले पाय पसरण्यास सुरवात केली आहे. मात्र, प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारच्या अचानक धाडी किंवा दूध नमुने तपासणीची मोहीम राबवली जात नसल्याने संतापाची लाट उसळली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.