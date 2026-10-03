Sandeep Kshirsagar: आजीच्या पुण्यतिथीच्या कार्यक्रमाला आमदार क्षीरसागर जाणार नाहीत; 'त्या' व्यक्तीचं नाव पत्रिकेत येताच बीडचं राजकारण तापलं

Beed MLA Sandeep Kshirsagar boycotts grandmother Kesharbai Kshirsagar memorial ceremony: बीड जिल्ह्याच्या माजी खासदार दिवंगत केशरकाकू क्षीरसागर यांचा रविवारी (दि. ४) पुण्यतिथी सोहळा आहे. या कार्यक्रम पत्रिकेत एक असं नाव आहे, ज्यामुळे स्व. काकूंचे नातू तथा बीड विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार संदीप क्षीरसागर नाराज आहेत. त्यांनी कार्यक्रमाला न जाण्याची भूमिका जाहीर केली आहे..आमदार क्षीरसागरांची भूमिका''काकू मला माफ करा'' असं म्हणत आमदार क्षीरसागर यांनी आपली भूमिका सोशल मीडियाद्वारे मांडली आहे. ते म्हणतात, स्वर्गीय काकूंचा स्मृतीदिन राजकारणविरहित कुटुंब एकत्र येणार म्हणून आनंद होताच, सामाजिक एकोपा बिघडवणाऱ्या एका व्यक्तीचे नाव कार्यक्रम पत्रिकेत वाचले आणि कार्यक्रमाला न जाण्याचा निर्णय घेतला. नेहमीप्रमाणे स्व.काकूंना अभिवादन करण्यासाठी तर जाणारच पण लोकभावना पायदळी तुडवून कार्यक्रमास मात्र येऊ शकत नाही. काकू मला माफ करा!.Boiler Explosion: फार्मा कंपनीत बॉयलरचा स्फोट, ५ कामगारांचा होरपळून मृत्यू, १० जण गंभीर जखमी; अनेक कामगार अडकल्याची भीती.अशी पोस्ट संदीप क्षीरसागर यांनी केली आहे. त्यामुळे ते रविवार, दि. ४ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पुण्यतिथीच्या कार्यक्रमाला जाणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. काकू-नाना प्रतिष्ठानच्या वतीने बीडमध्ये पुण्यतिथी सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. स्व. केशरकाकू यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव आणि माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर हे या कार्यक्रमाचे आयोजक आहे. क्षीरसागर कुटुंबात आधीच फूट पडलेली आहे. त्यामुळे काका-पुतण्याचा वाद जुना आहे..पत्रिकेत नाव असलेला 'तो' व्यक्ती कोण?सोशल मीडियात व्हायरल पत्रिकेमध्ये बीडच्या परळी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार धनंजय मुंडे यांचं नाव आहे. त्याच नावावर आमदार क्षीरसागर यांचा आक्षेप असल्याचं सांगितलं जातंय. धनंजय मुंडे आणि संदीप क्षीरसागर यांच्यातलं वैर सबंध महाराष्ट्राला माहिती आहे. सरपंच संतोष देशमुख खून प्रकरणात धनंजय मुंडेंच्या जवळच्या लोकांची थेट नावं घेण्याची हिंमत सर्वात आधी आमदार क्षीरसागर यांनी दाखवली होती. त्यानंतरही त्यांनी नेटाने देशमुख कुटुंबियांच्या न्यायाचा लढा लढला होता. आमदार धनंजय मुंडे यांच्यामुळे सामाजिक एकोपा बिघडला, असा आरोप आमदार क्षीरसागर यांचा आहे.