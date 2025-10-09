Beed Municipal Elections: आरक्षण ठरले, तयारी सुरू; जिल्ह्यातील सहा नगरपालिकांच्या प्रभागांत हालचाली

बीड : जिल्ह्यातील बीडसह परळी, अंबाजोगाई, माजलगाव, गेवराई व धारूर या सहा नगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने बुधवारी (ता. आठ) महत्त्वाचा म्हणजे प्रभाग आरक्षणाचा टप्पा पार पडला..संबंधित नगरपालिकांमध्ये उपविभागीय अधिकारी व मुख्याधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रभागांच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली. दोन दिवसांपूर्वीच नगराध्यक्षांच्या आरक्षणाची सोडत झाली होती..त्यानंतर आता प्रभागांच्या आरक्षणाची सोडत झाल्याने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मागील तीन वर्षांपासून नगरपालिकांवर प्रशासकराज आहे. आता लोकनियुक्त मंडळ नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला. या आरक्षणामुळे काहींना खुशी, तर काहींना गम अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे..एसडीओ जाधव, मुख्याधिकारी फडसेंच्या उपस्थितीत सोडत नगरपालिकेच्या प्रभाग आरक्षणाची सोडत बीडमध्ये उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली व मुख्याधिकारी शैलेश फडसे, उपमुख्याधिकारी सम्राट कदम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नगरपालिकेच्या दिवंगत गोपीनाथराव मुंडे सभागृहात पार पडली..Baramati News : बारामतीत प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर....कही खुशी कही गम..... बीडच्या २६ प्रभागांचे नियोजनप्र. क्र.\tअ\tब०१\tनागरिकांचा मागासप्रवर्ग\tसर्वसाधारण महिला०२\tनागरिकांचा मागासप्रवर्ग महिला\tसर्वसाधारण०३ \t अनुसूचित जाती महिला\tसर्वसाधारण ०४ \tअनुसूचित जाती\tसर्वसाधारण महिला ०५\tनागरिकांचा मागासप्रवर्ग\tसर्वसाधारण महिला०६\t नागरिकांचा मागासप्रवर्ग महिला \tसर्वसाधारण०७ \tसर्वसाधारण महिला\tसर्वसाधारण०८\tनागरिकांचा मागासप्रवर्ग\tसर्वसाधारण महिला०९\tसर्वसाधारण महिला\tसर्वसाधारण१०\tनागरिकांचा मागासप्रवर्ग\tसर्वसाधारण महिला११\tनागरिकांचा मागासप्रवर्ग महिला\tसर्वसाधारण१२\tअनुसूचित जाती\tसर्वसाधारण महिला१३\tअनुसूचित जाती महिला\tसर्वसाधारण१४ \tअनुसूचित जाती\tसर्वसाधारण महिला१५\t सर्वसाधारण महिला\tसर्वसाधारण१६\t नागरिकांचा मागासप्रवर्ग महिला\tसर्वसाधारण१७\tनागरिकांचा मागासप्रवर्ग\tसर्वसाधारण महिला१८\t नागरिकांचा मागासप्रवर्ग महिला\tसर्वसाधारण१९\t नागरिकांचा मागासप्रवर्ग\tसर्वसाधारण महिला२०\tसर्वसाधारण महिला\tसर्वसाधारण२१\tसर्वसाधारण महिला\tसर्वसाधारण. २२\tनागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला\tसर्वसाधारण. २३\tनागरिकांचा मागास प्रवर्ग\tसर्वसाधारण महिला. २४\tनागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला\tसर्वसाधारण. २५\tसर्वसाधारण महिला \t सर्वसाधारण२६\tअनुसूचित जाती महिला\tसर्वसाधारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.