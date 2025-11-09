मराठवाडा

Beed News: बीड नगर परिषदेच्या छतावर कर्मचाऱ्याने घेतला गळफास

Beed Municipal Employee: वसुली विभागात कार्यरत असलेले कर्मचारी अविनाश धांडे यांनी शुक्रवारी (ता. सात) रात्री नगरपालिकेतील छतावर असलेल्या लोखंडी शिडीला गळफास घेऊन जीवन संपवले.
Beed News

Beed News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : वसुली विभागात कार्यरत असलेले कर्मचारी अविनाश धांडे यांनी शुक्रवारी (ता. सात) रात्री नगरपालिकेतील छतावर असलेल्या लोखंडी शिडीला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यातच त्यांच्या मोबाइलमधील ‘नोटपॅड’वरील मजकुरामुळे हे प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे.

Loading content, please wait...
Beed
police
crime
endlife
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com