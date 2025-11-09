Beed News: बीड नगर परिषदेच्या छतावर कर्मचाऱ्याने घेतला गळफास

बीड : वसुली विभागात कार्यरत असलेले कर्मचारी अविनाश धांडे यांनी शुक्रवारी (ता. सात) रात्री नगरपालिकेतील छतावर असलेल्या लोखंडी शिडीला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यातच त्यांच्या मोबाइलमधील ‘नोटपॅड’वरील मजकुरामुळे हे प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे..यात त्यांनी डीपीओ, तत्कालीन मुख्याधिकारी यांच्यासह चौघांवर गंभीर आरोप केले आहेत. अविनाश धांडे शुक्रवारी दिवसभर नगरपालिकेसमोरच बसलेले होते. सायंकाळच्या सुमारास त्यांनी एका झेरॉक्स दुकानात बसून चहा पिला..त्यानंतर ते निघून गेले. रात्री उशिरापर्यंत ते घरी न आल्याने त्यांचे नातेवाईक नगरपालिकेतील विविध विभागांतून जाऊन पाहिल्यानंतर छतावर गेले. तेव्हा हा प्रकार उघड झाला. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला आणि मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी जिल्हा रुग्णालयात हलवला. .Kolhapur Parikh Pool : अखेर कोल्हापुरातील परीख पुलाच्या रस्त्याचे काम सुरू, एका बाजूची वाहतूक बंद; असे असतील पर्यायी मार्ग.शनिवारी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दरम्यान, त्यांच्या मोबाइलमध्ये सापडलेल्या मजकुरामध्ये काही अधिकाऱ्यांची नावे असून धांडे यांच्यापेक्षा ज्युनिअर असलेल्यांना पदोन्नती दिली तसेच निवडणुकीत योग्य पद्धतीने काम करू शकत नसल्याने जीवन संपवीत असल्याचे नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.