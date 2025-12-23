Beed Crime: घरगुती वादातून तरुणाचा खून; जवळगाव येथील प्रकरणाचा उलगडा, चौघांना अटक

बर्दापूर (जि. बीड) : जवळगाव (ता. अंबाजोगाई) येथे अनोळखी मृतदेह आढळला होता. बीड स्थानिक गुन्हे शाखेने तपास करून खुनाचा गुन्हा उघडकीस आणला. मुख्य संशयितासह चौघांना अटक करण्यात आली आहे..बर्दापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील जवळगाव (ता.अंबाजोगाई) शिवारातील मंचक पंढरी डवारे यांच्या गायरान शेतात १८ डिसेंबरला मृतदेह आढळला होता. बर्दापूर पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह अंबाजोगाई येथील शासकीय रुग्णालयात पाठविला..उत्तरीय तपासणी अहवालानुसार त्याचा मृत्यू मारहाणीमुळे झाल्याचे निष्पन्न झाले. बर्दापूर पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल झाला. स्थानिक गुन्हे शाखेने घटनास्थळावरील पुरावे, तांत्रिक विश्लेषण, सीसीटीव्ही फुटेज व गोपनीय माहितीच्या आधारे तपास केला..मृतदेहाची ओळख पटवली. स्वप्निल ऊर्फ चिंगू अशोक ओव्हाळ (वय ३०, रा. रेणापुर, जि. लातूर) असे त्याचे नाव असल्याचे कळले. स्वप्निल हा या प्रकरणातील मुख्य संशयित गोरोबा मधुकर डावरे याच्या साडूचा मुलगा होता, असे कळले..Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण....घरगुती वाद, दारूच्या नशेत स्वप्निलकडून होणाऱ्या त्रासामुळे रागाच्या भरात गोरोबा डावरे याने साथीदारांच्या मदतीने स्वप्निलचा गळा आवळून खून केल्याचे प्राथमिक तपासात उघड झाले. गोरोबा डावरे, संतोष मांदळे, किशोर सोनवणे व अमोल चव्हाण या संशयितांना वीस डिसेंबरला अटक करण्यात आली. सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कांबळे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.