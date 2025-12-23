मराठवाडा

Beed Crime: घरगुती वादातून तरुणाचा खून; जवळगाव येथील प्रकरणाचा उलगडा, चौघांना अटक

Beed News: बीड जिल्ह्यातील जवळगाव येथे घरगुती वादातून तरुणाचा खून झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेने तपास करून चौघांना अटक करत प्रकरणाचा उलगडा केला.
Beed Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
बर्दापूर (जि. बीड) : जवळगाव (ता. अंबाजोगाई) येथे अनोळखी मृतदेह आढळला होता. बीड स्थानिक गुन्हे शाखेने तपास करून खुनाचा गुन्हा उघडकीस आणला. मुख्य संशयितासह चौघांना अटक करण्यात आली आहे.

Beed
police
crime
murder
Police Inquiry

