Beed Nagar Van Scheme: दुष्काळग्रस्त बीडसाठी महत्त्वाची योजना रखडली; राज्य सरकारचा कारभार चव्हाट्यावर

बीड : दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात नागरी वन उभारणीसाठी राज्य शासनाकडून अद्याप केंद्र सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला नसल्याची माहिती पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाचे राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी लोकसभेत दिली..खासदार बजरंग सोनवणे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर दिले. त्यामुळे नागरी वन उभारणीच्या दृष्टीने राज्य सरकारचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. बीड जिल्ह्यात घटत चाललेली भूजल पातळी, कमी होत असलेले हरित क्षेत्र आणि हवामान बदलाचे वाढते परिणाम या गंभीर मुद्द्यांकडे खासदार सोनवणे यांनी लोकसभेत लक्ष वेधले होते..Nashik Forest Department : पेठमध्ये खैर तस्करांवर वनविभागाची सर्जिकल स्ट्राईक; लाखो रुपयांची लाकूड तस्करी उघड.राज्यमंत्री सिंह यांनी सांगितले की, देशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाण्याची टंचाई, मर्यादित हरित क्षेत्र आणि हवामानातील बदल ही गंभीर पर्यावरणीय आव्हाने आहेत. या समस्यांवर मात करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांच्या माध्यमातून विविध वृक्षारोपण आणि पर्यावरणीय पुनर्स्थापना कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत..Forest Tourism Projects : देखभालीविना वनपर्यटन प्रकल्प मोडकळीस; पाच कोटींची साधनसामग्री धूळ खात; पुनरुज्जीवन, सक्षम व्यवस्थापनाची गरज.'नगर वन योजना' ही शहरांमध्ये हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी राबविली जात असून राज्यांचे वन विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच इतर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून तिची अंमलबजावणी केली जाते. या योजनेसाठी राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधीतून आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते..शहरांमध्ये हरित पट्टा वाढविणे, जैवविविधतेचे संवर्धन करणे तसेच नागरिकांना पर्यावरणीय, शैक्षणिक व मनोरंजनात्मक लाभ उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, बीड जिल्ह्यात नागरी वन उभारणीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून अद्याप कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नसल्याची माहिती राज्यमंत्र्यांनी दिली.राज्य सरकारकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास उपलब्ध जमीन व निधीच्या आधारे योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यावर विचार केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, बीड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी खासदार सोनवणे लोकसभेत सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत असल्याचे यानिमित्त पुन्हा अधोरेखित झाले आहे..