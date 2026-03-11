मराठवाडा

Beed Nagar Van Scheme: दुष्काळग्रस्त बीडसाठी महत्त्वाची योजना रखडली; राज्य सरकारचा कारभार चव्हाट्यावर

Environmental Concerns Raised Over Declining Green Cover: बीड जिल्ह्यात ‘नगर वन’ उभारणीसाठी राज्य सरकारकडून केंद्राकडे अद्याप प्रस्तावच पाठविण्यात आलेला नसल्याची माहिती लोकसभेत देण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात नागरी वन उभारणीसाठी राज्य शासनाकडून अद्याप केंद्र सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला नसल्याची माहिती पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाचे राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी लोकसभेत दिली.

