Beed: केंद्रीय पथकाकडून रस्त्यांचे पोस्टमार्टम; बोगस कामांची केली पोलखोल

बीड: जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि बोगस काम झाल्याच्या तक्रारींनंतर आता थेट दिल्लीचे केंद्रीय पथक बीड जिल्ह्यात दाखल झाले आहे. .केंद्रीय समितीकडून जिल्ह्यातील नवनिर्मित सिमेंट रस्त्यांची अत्यंत कडक आणि तांत्रिक तपासणी सुरू करण्यात आली असून, यामुळे निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांचे आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत..Kolhapur Police Raid : मुंबई-पुण्यातून आणल्या जायच्या महिला; व्हॉट्सॲप ग्रुप करून वाशीतील लॉजमध्ये सुरू होता वेश्याव्यवसाय, हायप्रोफाईल रॅकेटचा पोलिसांकडून पर्दाफाश.महामार्गाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर काही महिन्यांतच रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याने आणि कामाच्या दर्जाबाबत नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत होता. या प्रकरणी वरिष्ठ पातळीवर झालेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या केंद्रीय गुणवत्ता नियंत्रण पथकाने बीड गाठले आहे..या तपासणीदरम्यान पथकाकडून अत्याधुनिक यंत्राच्या साहाय्याने सिमेंट रस्त्यांचे ठिकठिकाणचे गोलाकार भाग कापून बाहेर काढले जात आहेत. रस्ता खोदून काढलेले हे सॅम्पल्स थेट प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले जाणार आहेत..Blue Aadhaar Card : आता घरबसल्या बनवा ५ पाच वर्षांपर्यंतच्या बाळाचं आधार कार्ड, सोपी आहे प्रक्रिया.फौजदारी गुन्हे दाखल होणार का?तपासणीमुळे बोगस काम करणाऱ्यांची मोठी कोंडी झाली आहे. या सखोल चौकशीचा अहवाल थेट केंद्रीय मंत्रालयाला सादर केला जाणार असून, दोषी कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर ब्लॅकलिस्ट (काळ्या यादीत टाकणे) कारवाई होणार का व फौजदारी गुन्हे दाखल होणार का? याकडे आता संपूर्ण बीड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.