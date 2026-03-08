Beed News: डोळेच काय, माझा मुलगाच घ्या; वडिलांनी घेतला अवयवदानाचा निर्णय, उपस्थितांना आले गहिवरून

बीड : ब्रेन डेड झालेल्या मुलाच्या नेत्रदानाचा प्रस्ताव डॉक्टरांनी मांडला, त्यावर पित्याने ‘डॉक्टर साहेब, डोळेच काय, माझा मुलगाच घ्या’ म्हणत अवयवदानाची तयारी दर्शविली. वेदनेच्या या क्षणामध्ये उपस्थितांनाही गहिवरून आले. मृत्यूनंतरही अनेकांना जीवनदान देणाऱ्या संग्रामचे वाघाचे काळीज असलेले हे पिता म्हणजे रमेश गाडे..काळीज हेलावून टाकणारा प्रसंग शनिवारी (ता. सात) सायंकाळी सहाला जिल्हा रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात घडला. पित्याच्या संमतीनंतर अत्याधुनिक रुग्णवाहिकेतून अवयवदानासाठी तरुण संग्राम रमेश गाडे (वय १९) याचे पार्थिव छत्रपती संभाजीनगरच्या सिग्मा रुग्णालयाकडे रवाना झाले. तालुक्यातील राक्षसभुवन देवीचे येथील रमेश गाडे बीडमध्ये चहा, नाष्ट्याचे हॉटेल चालवितात. त्यांचा मुलगा संग्राम मागच्या सहा महिन्यांपासून पुण्यातील एका कंपनीत नोकरीला होता. गुरुवारी (ता. पाच) रात्री मित्रांसोबत तो जेजुरीला फिरायला गेला..Humanity Story: रात्रीच्या वेळी दवाखान्याच्या पायरीवरच प्रसूती! अनोळखी तरुणाची आर्त हाक, आई-बाळाला नवजीवन, थरारक घटनेने डाेळे पाणवले...दुचाकी अपघातात त्याच्या डोक्याला गंभीर मार लागला. मित्रांनी त्याला पुण्यातील सह्याद्री रुग्णालयात नेले. त्या ठिकाणी त्याच्या मेंदूची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. मात्र रक्त साकाळल्याने मेंदू मृत (ब्रेन डेड) झाला होता. त्यामुळे त्याच्या वाचण्याच्या सगळ्या शक्यता संपल्याने डॉक्टरांनी त्याला घरी घेऊन जाण्याचा असा सल्ला दिला होता. घरी नेण्यापेक्षा त्याच्यावर सरकारी रुग्णालयात उपचार करावेत म्हणून त्याला शनिवारच्या मध्यरात्री जिल्हा रुग्णालयात आणले. .औषधीशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. संजय राऊत, डॉ. अनंत मुळे, डॉ. खरवडकर, डॉ. सदाशिव राऊत, डॉ. विद्या नागरगोजे, डॉ. टाक या तज्ज्ञांनी तपासण्या केल्या असता त्याचा मेंदू मृत असल्याचा निष्कर्ष काढला. दरम्यान, सकाळी नेत्ररोग विभागातील समुपदेशक चंद्रभागा गुरव यांनी रमेश गाडे यांच्याजवळ संग्रामचे नेत्र दान करावेत, असा प्रस्ताव मांडला. त्यावर ‘डोळेच काय, माझा संग्रामच घ्या. त्याचे सगळे अवयव कोणाच्याही कामाला आले तर त्यांच्या रूपात माझा संग्राम जिवंत राहील. सांगा, कुठे सह्या करू’, असा प्रतिसाद रमेश यांनी दिला. त्यावेळी त्यांना अश्रू अनावर झाले. हा प्रसंग पाहून उपस्थितांनाही गहिवरून आले..या अवयवांचे होऊ शकते दानसंग्रामचा ब्रेन डेड असल्याने आता त्याचे दोन्ही डोळे, किडन्या, लिव्हर, हृदय, आतडे, फुफ्फुस, त्वचा, हाडे, हृदयाचे वॉल, टिश्यू आदी अवयव गरजू रुग्णांच्या उपयोगी येऊ शकतात, असे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सतीशकुमार सोळंके, डॉ. प्रीतम लोध यांनी सांगितले..Vulture Conservation Crisis : निसर्गातील ‘स्वच्छता दूत’च नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर; डिक्लोफिनॅकने गिधाडांचा केला घात!.डॉक्टरही झाले भावनिक‘तुमच्यासारखे वडील आणि व्यक्ती जगात शोधून सापडणार नाहीत, एवढं मोठं काळीज कोणाचंय, ‘दुसऱ्यांच्या रूपात तुमचा मुलगा असेल’ ही तुमची भावना जगातल्या सगळ्या पवित्र ग्रंथातील शिकवणीला साजेशी असल्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सतीशकुमार सोळंके, डॉ. प्रीतम लोध त्यांना सांगत होते. या प्रसंगात डॉक्टरही भावनिक झाल्याचे दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.