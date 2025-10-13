Vaidyanath Karkhana: स्व. मुंडेंनी लेकराप्रमाणे जपलेला वैद्यनाथ कारखाना पंकजा मुंडेंनी कवडीमोल भावात का विकला? बेकायदेशीर खरेदीखत दोन महिन्यांनंतर उघड

Pankaja Munde: स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांनी मोठ्या संघर्षातून उभा केलेला बीडच्या परळी तालुक्यात असलेला वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना विक्री करण्यात आलेला आहे. स्व. मुंडे यांनी या कारखान्याला आपलं चौथं अपत्य म्हटलं होतं. त्यांनी मोठ्या कष्टातून कारखान्याला उभारी दिली. मात्र त्यांच्या संघर्षाचा वारसा सांगणाऱ्या पंकजा मुंडे हा कारखाना चालवू शकल्या नसल्याचा आरोप होतोय. वैद्यनाथ कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष फुलचंद कराड, अॅड. परमेश्वर गित्ते, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे बीड जिल्हाध्यक्ष कुलदीप करपे यांनी कारखाना विक्री झाल्याचं सांगत हे खरेदीखत रद्द करण्याची मागणी केली आहे. शिवाय पंकजा मुंडे यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचाही आरोप कराड यांनी केलाय. मागच्या दहा वर्षात पंकजा मुंडेंनी कारखान्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही वेळ आली, असंही ते म्हणाले..वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याकडे असलेले वेगवेगळे प्लांट, जमीन हे सगळं केवळ १३२ कोटी रुपयांना ओंकार उद्योग समूहाला विक्री करण्यात आलेलं आहे. विशेष म्हणजे या मालमत्तेची किंमत साधारण ५०० कोटी रुपये होती. सभासद, ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कामगार यांना अंधारात ठेवून 104 हेक्टर 94 आर जमीन बेकायदेशीर विक्री केली, असाआरोप क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने केला आहे.विशेष म्हणजे विक्री केलेल्या क्षेत्रापैकी कुळ कायदा कलम 63(अ) 5च्या तरतुदीस अधीन खरेदी विक्रीस, प्रतिबंध व सिलिंग कायद्याने वाटप झालेली 56 हेक्टर 86 आर जमीन देखील बेकायदेशीर विक्री केली. चेअरमन पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे व इतर संचालक मंडळाची या व्यवहाराला लेखी संमती होती, अशी माहिती कुलदीप करपे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.दरम्यान, १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेलं हे खरेदीखत दोन महिन्यांंनंतर उघड झालं आहे. अॅड. परमेश्वर गित्ते यांनी याबाबत सर्व कागदपत्रं मिळवले आहेत. विशेष म्हणजे हे खरेदीखत परळीमध्ये न करता अंबाजोगाईत ऑफलाईन पद्धतीने करण्यात आले..शेतकरी संघटनेने केल्या 'या' मागण्या1000 ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रत्येकी 10हजार रु. अनामत ठेवी. एकुण 1 कोटी रुपये व्याजासह परत द्यावेत.7500 संस्थापक सभासद ऊस उत्पादकांचे भाग भांडवल प्रत्येकी 10 हजार रुपये प्रमाणे शेअर्स रक्कम 7 कोटी 50 लाख रु व्याजासह परत द्यावेत.कारखान्यात काम करणारे साखर कामगार यांचे थकीत पगार, सेवानिवृत्त वेतन, इतर लाभांश भत्ते करोडो रुपये तात्काळ विलंब व्याजासह द्यावेत.मागील 10 वर्षात ऊस गाळप केलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे ऊस बिले दिले नाहीत.थकीत असलेली एफआरपी रक्कम (ऊस दर नियंत्रण कायदा 1966 च्या तरतुदीनुसार 15% विलंब व्याजासह देण्यात यावी)यावर्षी वैद्यनाथ कारखाना कार्यक्षेत्रातील ऊस गाळप कोठे करायचे? या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं..वैद्यनाथ कारखान्यावर आधीच कर्ज, त्यात झाली विक्रीवैद्यनाथ कारखान्याकडे 13 बँकांचे करोडो रुपयांचे कर्ज असून शासनाचे भाग भांडवल कर्ज 16 कोटी 80 लाख 19 हजार रुपये, त्याचा बोजा आहे.युनियन बँक ऑफ इंडिया, धाराशिव , छत्रपती संभाजी नगर, भाग्यलक्ष्मी महिला नागरी को-ऑपरेटिव बँक नांदेड, खामगाव अर्बन बँक, खामगाव, बुलडाणा ,जनसेवा सहकारी बँक बोरिवली, नगर अर्बन कॉ. ऑपरेटिव्ह बँक शाखा अहमदनगर ,नागपूर सहकारी बँक लि. नागपूर जनता सहकारी बँक लि. पुणे, पुणे कॅन्टोमेंट सहकारी बँक लि.पुणे, रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा, अलिबाग, डोंबिवली नागरी सहकारी बँक शाखा ,छ. संभाजी नगर, जिजामाता महिला सहकारी बँक लि.पुणे, वैद्यनाथ अर्बन को.ऑपरेटिव्ह बँक शाखा पांगरी, द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँक शाखा परळी या बँकांकडील कर्जविशेष लेखा परीक्षक वर्ग 1 सहकारी संस्था बीड यांचे शासकीय भाग भांडवल रु.667.00 लाख कर्ज बोजा आणि शासकीय कर्ज रु.1013.19 लाख कर्ज बोजा आहे. लीज पेंडंसी फेरफारद्वारे (2027) 40 आर जमीन लोकनेते गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानला 99 वर्षांच्या करारावर 10 हजार रुपये भाडेपट्ट्याने दिलेली आहे.राज्य कर आयुक्त वस्तू सेवा कर कार्यालय, बीड यांचा 27,61,06,397 रुपये कारखान्यावर बोजा आहे. तर आणखी राज्य कर आयुक्त वस्तू व सेवा कर कार्यालय, बीड यांचा 38,91,78,616 रुपये बोजा आहे. एवढ्या वित्तीय संस्थेचे कर्ज, बोजा असताना सरफेसी ऍक्ट नुसार युनियन बँक ऑफ इंडिया सोडता इतर बँकांना जिल्हाधिकारी बीड यांनी नोटीस दिली का नाही? असा प्रश्न शेतकरी संघटनेने उपस्थित केला आहे. सातबाऱ्यावर कर्ज बोजा नोंद असताना दुय्यम निंबधक अंबाजोगाई यांनी खरेदीखत नोंदणीकृत कसे केले? असा सवाल कुलदीप करपे यांनी उपस्थित केलाय..कारखान्याकडे किती मालमत्ता?कारखाना शेड :-4500 TDCजुनी डिस्टलरी :30 KLPDनवी डिस्टलरी:30KLPDइथेनॉल प्लॅन्ट :45KLPDबग्यास प्लॅन्टको जनरेशन : 9MW+12MWवाहने आणि इतर साहित्य सामुग्री यांचे वेगळे मूल्य.विक्री केलेली कारखान्याची जमीनगाव पांगरी ता.परळी गट नंबर 392 मधील 3 हेक्टर 63 आरगट नंबर 65 मधील 25 आरगट नंबर 67 मधील 18 आरगट नंबर 68 मधील 61 आरगट नंबर 70 मधील 1 हेक्टर 30 आरगट नंबर 75 मधील 1 हेक्टर 30 आरगट नंबर 78 मधील 13 आरगट नंबर 80 मधिल 79 आरगट नंबर 82 मधिल 64 आरगट नंबर 83 मधील 6 आरगट नंबर 84 मधिल 59 आरगट नंबर 86 मधिल 61 आरगट नंबर87 मधिल 1हेक्टर 40 आरगट नंबर 88 मधील 24 आरगट नंबर89 मधील 30 आरगट नंबर 90 मधील 97 आरगट नंबर 92 मधील 59 आरगाव कौठळीतांडा ता.परळी येथीलगट नंबर 251 मधील 13 हेक्टर 11 आरगट नंबर 381 मधील 14 हेक्टर 65 आरगट नंबर 382 मधील 15 हेक्टर 44 आरगट नंबर 383 मधील 14 हेक्टर 94 आरगट नंबर 384 मधिल 8 हेक्टर 15 आरगट नंबर 385 मधील 5 हेक्टर 38 आरगट नंबर 386 मधिल 2 हेक्टर 31 आरगट नंबर 388मधील 6 हेक्टर 38 आरगट नंबर 389 मधिल 10 हेक्टर 99 आरएकुण क्षेत्र 104 हेक्टर 94 आर विक्री झाले आहे.विक्री क्षेत्रापैकी कौठळी तांडा परळी येथील गट नंबर 251 मधिल फेरफार क्र. 4135 नुसार 12 हेक्टर 80 आर. क्षेत्र कुळ कायदा कलम 63-अ -5 च्या तरतुदीस अधिन खरेदी विक्रीस प्रतिबंध आहे. तरीही व्यवहार झालेला आहे. गट नंबर 381 मधील फेरफार क्र.3088 नुसार 14 हेक्टर 65 आर क्षेत्र खरेदी विक्रीस प्रतिबंध आहे.गट नंबर 382 मधील फेरफार क्र. (1) नुसार 15 हेक्टर 44 आर क्षेत्र खरेदी विक्रीस प्रतिबंधित आहे. गट नंबर 385 मधिल 5 हेक्टर 28 आर क्षेत्र फेरफार क्र 3088 नुसार खरेदी विक्रीस प्रतिबंध आहे. गट नंबर 386 मधिल 2 हेक्टर 31 आर क्षेत्र फेरफार क्र.3088 नुसार खरेदी विक्रीस प्रतिबंध आहे. गट नंबर 388 मधील 6हेक्टर 38 आर क्षेत्र फेरफार क्र.4210 नुसार खरेदी विक्रीस प्रतिबंध आहे..ऑफलाईन खरेदीखत कसे नोंदवले?क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने आक्षेप घेतला की, सहदुय्यम निंबधक अंबाजोगाई यांनी ऑफलाइन खरेदी खत नोंदवले. विक्री क्षेत्रामधील सातबारावर कर्जाचे बोजे असताना खरेदी-विक्री करणे कायदेशीर नाही असे करावयाचा असल्यास ज्या वित्तीय संस्थेचे सातबारावर कर्ज बोजा आहे त्या संस्थेचे ना हरकत अथवा निरंक किंवा बेबाकी असणे आवश्यक असते, तसे प्रमाणपत्र घेतलेले नाहीत.खरेदीखत दस्त नंबर 49 66/2024 ऑफलाइन नोंदवल्यानंतर मंडळ अधिकारी नागापूर व पिंपळगाव गाडे व तलाठी सज्जा कौठळी (तांडा) व पांगरी ता.परळी यांनी सदर खरेदीखतानुसार नवीन फेरफार नोंदवण्यास आक्षेप आलेला असताना देखील आक्षेपाचा विचार न करता खरेदी खताआधारे नवीन खरेदीदाराची नोंद घेतली आहे. यावर उपजिल्हाधिकारी परळी यांच्याकडे ऍड. परमेश्वर गित्ते, परळी यांनी लेखी तक्रार दिली असून 15 दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश मंडळ अधिकारी, गाडे पिंपळ गाव, नागापूर, तलाठीसज्जा कोठळी तांडा, पांगरी यांना दिले आहेत..गोपीनाथगडावर बेमूदत आंदोलनाचा इशारा- करपेदिवंगत लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांनी स्थापन केलेला वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना त्यांच्या वारसांनी चेअरमन तथा विद्यमान पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे व इतर संचालक मंडळाच्या संगणमताने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना, साखर कामगारांना, इतर वित्तीय कर्ज घेतलेल्या बँकांना अंधारात ठेवून कारखान्याचा व जमिनीचा बेकायदेशीर विक्री व्यवहार केलेला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साखर आयुक्त,पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त चौकशी समिती नेमुन तात्काळ खरेदीखत रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत तसेच दोषींवर गुन्हे दाखल करुन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा यावर्षी ऊस गाळप करण्याचा प्रश्न सोडवावा, अन्यथा येणाऱ्या दिवाळीत ऊस उत्पादक, साखर कामगार यांच्या सह लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांच्या समाधीस्थळावर गोपीनाथगड, पांगरी ता.परळी येथे क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने बेमूदत आंदोलन छेडण्यात येईल,असा इशारा कुलदीप करपे, जिल्हाध्यक्ष क्रांतिकारी शेतकरी संघटना यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 