Beed PM Awas Yojana: अनुदान दोन लाखांचे; डेमोसाठी १० लाख, प्रधानमंत्री घरकुल योजना, जिल्हा परिषदेने दोन वेळा काढले आदेश

बीड : सरकारकडून वंचित व गरिब लाभार्थींना हक्काचे घर असावे, यासाठी प्रधानमंत्री घरकुल योजना राबविली जाते. घरकुल उभारणीसाठी चार लाख रुपयांहून अधिक खर्च येत असला तरी शासनाकडून दोन लाख रुपयांचे अनुदान मिळते..मात्र, या योजनेच्या जाहिरातीसाठी उभारलेल्या डेमोला चक्क १० लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेने दोन वेळा आदेश काढले आहेत. एकिकडे प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजनेच्या अंमलबजावणीत बीड जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला..जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांनी एकत्रित प्रयत्न करुन मागच्या दिवाळीपर्यंत ५० हजार गरिबांची घरकुले पूर्ण केली. मात्र, दुसरीकडे या योजनेच्या माध्यमातून उधळपट्टीचा प्रकार समोर आला आहे. योजनेतून केंद्र शासनाकडून एक लाख २० हजार रुपये, राज्य शासनाकडून अतिरिक्त ५० हजार रुपये, मनरेगा अंतर्गत २६ ते २८ हजार रुपये आणि स्वच्छतागृहासाठी १२ हजार रुपये, असे मिळून ग्रामीण भागात घरकुल उभारणीसाठी लाभार्थींना दोन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते..परंतु, या योजनेतील घरकुलाचा डेमो हाऊस उभारण्यासाठी १० लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. याच डेमोसाठी ३१ जानेवारी २०२४ रोजी चार लाख ९९ हजार २७८ रुपयांच्या कामाचा कार्यारंभादेश देण्यात आला. तर, पुन्हा जानेवारी महिन्यात आणखी चार लाख ९९ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे..अशा प्रकारे एकाच कामासाठी दोन टप्प्यांत सुमारे १० लाखांचा खर्च करण्यात आल्याचा आरोप आहे. याबाबत डॉ. गणेश ढवळे यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली आहे. सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली..Home Loan: घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती! डाउन पेमेंटशिवाय घर घेता येईल का? आरबीआयचे नियम काय सांगतात? जाणून घ्या....घरही पत्र्याचेउभारण्यात आलेल्या डेमो हाऊसमध्ये एक लहान हॉल व दोन छोट्या खोल्या असून दोन लोखंडी दरवाजे, दोन मोठ्या खिडक्या व एक छोटी खिडकी बसविण्यात आली आहे. घर पत्र्याचे असून सुमारे २१७ चौरस फूट बांधकामासाठी सहा कॉलम उभारण्यात आले आहेत. दरम्यान, याबाबत आपण माहिती घेऊ, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान 'सकाळ'शी बोलताना म्हणाले..