मराठवाडा

Beed PM Awas Yojana: अनुदान दोन लाखांचे; डेमोसाठी १० लाख, प्रधानमंत्री घरकुल योजना, जिल्हा परिषदेने दोन वेळा काढले आदेश

PM Awas Yojana Subsidy Structure: बीड जिल्ह्यात प्रधानमंत्री घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थींना दोन लाखांचे अनुदान दिले जात असताना डेमो हाऊस उभारणीसाठी तब्बल १० लाख रुपये खर्च केल्याचा आरोप समोर आला आहे.
Beed PM Awas Yojana

Beed PM Awas Yojana

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : सरकारकडून वंचित व गरिब लाभार्थींना हक्काचे घर असावे, यासाठी प्रधानमंत्री घरकुल योजना राबविली जाते. घरकुल उभारणीसाठी चार लाख रुपयांहून अधिक खर्च येत असला तरी शासनाकडून दोन लाख रुपयांचे अनुदान मिळते.

Loading content, please wait...
Beed
MGNREGA
aawas yojna
schemes

Related Stories

No stories found.