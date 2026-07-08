Beed: दोन टोळीप्रमुख हद्दपार; चार जिल्ह्यांतून केली हद्दपारी; गुंडांच्या दहशतीवर पोलिस ॲक्शन मोडवर; एमपीडीए अन् मकोकाचा इशारा

बीड: जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या गुन्हेगारी टोळ्यांविरुद्ध पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जिल्ह्यात दहशत माजविणाऱ्या दोन कुख्यात गुन्हेगारी टोळ्यांवर महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम ५५ अन्वये तब्बल दोन वर्षांसाठी हद्दपारीची कठोर कारवाई करण्यात आली आहे..पहिली कारवाई पेठ बीड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गुन्हेगारांवर करण्यात आली. प्रभारी अधिकारी मारुती खेडकर यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, टोळीप्रमुख शेख जावेद शेख बशीर (वय ४४, रा. मोमीनपुरा) आणि त्याचा साथीदार शेख इक्बाल शेख रशीद (वय २८, रा. महमदिया कॉलनी) या दोघांना हद्दपार करण्यात आले आहे..Dance Bar Rule: ऑर्केस्ट्रा आणि डान्स बार नियमांमध्ये मोठे बदल! अश्लील नृत्य करणाऱ्यांना आता नाही माफी; महाराष्ट्र विधानसभेचा मोठा निर्णय.या टोळीवर शरीराविरुद्ध व जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत गंभीर स्वरूपाचे ६ गुन्हे दाखल आहेत. या टोळीला बीड, जालना, धाराशिव आणि परभणी या चार जिल्ह्यांतून दोन वर्षांसाठी हद्दपार करण्यात आले आहे. दुसरी कारवाई बर्दापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गुन्हेगारांविरुद्ध करण्यात आली..प्रभारी अधिकारी डी. एस. कांबळे यांच्या प्रस्तावानुसार, अभय रवींद्र जोगदंड आणि अर्जुन धनराज नागटिळक (दोघेही वय २१, रा. बर्दापूर) या दोघांना बीड, परभणी आणि लातूर या तीन जिल्ह्यांच्या कार्यक्षेत्रातून दोन वर्षांसाठी हद्दपार केले आहे. या टोळीवर शरीर व मालमत्तेविरुद्ध ४ गंभीर गुन्हे नोंद आहेत..Pune: दुर्घटना टळली: मासेमारी करणारे आदिवासी समाजातील १९ नागरिक सुरक्षित स्थळी.ही यशस्वी कामगिरी पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत, अपर पोलिस अधीक्षक चेतना तिडके, उपविभागीय पोलिस अधिकारी शेख समीर, ऋषीकेश शिंदे व वेंकटराम केज यांच्या मार्गदर्शनाखाली पेठ बीड, बर्दापूर पोलिस व स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने पार पाडली. भविष्यातही जिल्ह्यात टोळीने गुन्हे करणाऱ्यांवर आणि गुंडांवर एमपीडीए व मकोका अंतर्गत अधिक कठोर कारवाई केली जाईल, असा कडक इशारा पोलिस अधीक्षकांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.