Beed News: पावसात वीज वाहिन्या कोसळल्या; ‘महावितरण’च्या वादळाने जनतेला बसतोय करंट

बीड: गुरुवारी रात्री नऊ वाजेच्या सुमारास सोसाट्याचा वारा सुटला आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाने हजेरी लावली. अवघ्या काही वेळातच शहराच्या अनेक भागांतील वीज गुल झाली. .मात्र, खरा थरार सुरू झाला तो नाळवंडी नाका आणि एकता नगर परिसरात! येथे वादळी वाऱ्यामुळे महावितरणच्या मुख्य वीजवाहिन्या थेट रस्त्यावर आणि नागरिकांच्या घरासमोर कोसळल्या..Beed News: उन्हाळ्यात सिंदफणा नदी दुथडी; बीड तालुक्याला वादळी पावसाने झोडपले; घरांवरील पत्रे उडाले.रात्र उलटली, सकाळ उजाडली, पण अनेक तास उलटूनही मृत्यूचा हा सापळा जसाच्या तसा रस्त्यावर पडलेला आहे. महावितरणच्या या ढिम्म कारभारामुळे नागरिकांच्या जिवाचा घोर वाढला आहे..ज्या ठिकाणी या विद्युत तारा तुटून पडल्या आहेत, तो परिसर खासगी क्लासेसचा हब मानला जातो. शेकडो विद्यार्थ्यांची रात्रंदिवस वर्दळ असलेल्या या रस्त्यावर जिवंत तारा पडलेल्या असतानाही, महावितरणचे अधिकारी किंवा कर्मचारी तिकडे फिरकायलाही तयार नाहीत..लाईनमनला वारंवार फोन करूनही शुक्रवारी सकाळपर्यंत दुरुस्तीसाठी कोणीही न आल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.