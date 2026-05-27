Beed News: इंधन दरवाढ, नीट पेपरफुटी विरोधात बीडमध्ये एल्गार पँथर सेना आणि आंबेडकर विकास मंच आक्रमक; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

बीड: पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसची झालेली अनपेक्षित दरवाढ मागे घ्यावी, तसेच नीट परीक्षेचा पेपर फोडून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या दोषींना फाशी द्यावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी बीडमध्ये मंगळवारी (ता. २६) दोन वेगवेगळ्या संघटनांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली. आंदोलकांच्या घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणानून गेला होता..डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विकास मंचच्या वतीने करण्यात आलेल्या आंदोलनात वाढत्या महागाईवर तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. सामान्य जनतेला इंधन व गॅसची दरवाढ परवडणारी नसल्याने ती त्वरित मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली. या आंदोलनात मंचाचे अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र ओव्हाळ यांच्यासह राहुल कदम, विकास ओव्हाळ, रमेश थोरात, सुभाष चित्रे, संजय वाव्हळ, अंबादास सोनवणे, राहुल गायकवाड, सचिन साळवे, अशोक सरवदे, उमेश डोळस, विनोद ईनकर आणि संजय वाळेकर आदी प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..दुसरीकडे, ऑल इंडिया पॅंथर सेनेच्या वतीनेही विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. इंधन टंचाई दूर करून भाव कमी करावेत, नीट पेपरफुटीची जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा. अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. याशिवाय, बीड शहरातील वाढते अतिक्रमण, शिक्षणाचे झालेले बाजारीकरण रोखणे आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली. तसेच तलवाडा येथे दाखल असलेल्या पोक्सो व ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यातील आरोपींना तत्काळ अटक करण्याची मागणी पँथर सेनेने केली..या आंदोलनाचे नेतृत्व नितीन सोनवणे यांनी केले. आंदोलनात सुंदर वाघमारे, प्रतीक वाघमारे, नीलेश वाघमारे, राजेश वडमारे, आनंद डोंगरे, विकास शिंदे, भीमराव कुटु, कोंडीबा लांडगे, शशिकला लांडगे, वैष्णवी लांडगे आणि प्रेमकुमार कांबळे आदी कार्यकत्यांनी सहभाग नोंदवून प्रशासनाचा निषेध केला. दोन्ही संघटनांनी मागण्यांचे निवेदन सादर करून तातडीने कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे..प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या कष्टाची लूट झाली असून देशातील शिक्षण व्यवस्था कोसळली आहे, असा आरोप करत एसएफआय आणि डीवायएफआय संघटनेच्या वतीने मंगळवारी (ता. २६) बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली..या घोटाळ्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत सखोल चौकशी करून नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी त्वरित बरखास्त करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. या आक्रमक आंदोलनात संघटनेचे राज्याध्यक्ष मोहन जाधव, रोहिदास जाधव, विशाल देशमुख, सुहास झोडगे, पवन चिंचाने, प्रशांत मस्के आणि सत्यजित मस्के आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.