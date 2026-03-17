Beed Road Construction Issue: रस्ता कामाला अडथळ्यांचा फेरा; बीडमध्ये चौपदरीकरणाचा वेग मंदावला; खोदकाम, धुळीचे लोट आणि वाहतूक कोंडी

दत्ता देशमुख बीड: अनेक वर्षे निधी अभावी रखडलेल्या रस्ता कामाची सुरवात झाली. पण, आता जागोजागी अडवणुकीचे प्रकार सुरु असल्याने महामार्ग प्राधिकरण आणि कंत्राटदार यंत्रणा त्रस्त झाल्या आहेत. याचा परिणाम काम सतत थांबल्याने नियोजित मुदतीत तर काम होणारच नाही. शिवाय, आता जागोजागी खोदकाम, त्यात पाणी मारले जात नसल्याने धूळ, दिशादर्शक नसल्याने वाहने एकाच बाजूने असा गोंधळ सुरू आहे. यात जिल्हा प्रशासनाने लक्ष घालण्याची गरज आहे. .शहरातून जाणारा धुळे - सोलापूर रस्ता हा प्रमुख महामार्ग झाल्यानंतर बाह्यवळण रस्ता झाला. मात्र, शहरातून जाणारा आणि दोन्ही बाह्यवळण रस्त्याला जोडणाऱ्या रस्त्याची अनेक वर्षांपासून दैना होती. अनेकदा दुरुस्त्या व एकदा रस्त्याचे दोन्ही बाजूंनी मजबूतीकरणही झाले. मात्र, जालना रोडच्या रस्त्याला बसस्थानक ते महावितरणचे परिमंडळ कार्यालय इथपर्यंतच दुभाजक आहे. पुढे अद्यापही नाल्या आणि दुभाजक नाही. तसेच, रस्ताही दुपदरीच आहे.बसस्थानक ते बार्शी नाका व तेथून बाह्यवळण रस्ता असा हा दोन्ही बाजूंनी रस्ता आहे. तर, बार्शी रोडकडील रस्त्यावरही राष्ट्रवादी भवनपर्यंत दुभाजक असून पुढे दुभाजक नाही, रस्ता अरुंद आणि उखडलेला आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागते. रस्त्यातील खड्ड्यांमध्ये माती, खडे व धुराळा यामुळे दुचाकीचालकांची मोठी कसरत होते..'वाट्टेल तिथे' या पद्धतीने दोन्ही बाजूंनी खोदकामनाली बांधकामासाठी ठोकलेली शटरींग अनेक ठिकाणी तशीच असून ते कामही अर्धवटच आहे. त्यात पुन्हा रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी बार्शी नाका भागात खोदकाम करण्यात आले. मात्र, अशा महामार्गाचे काम करताना एक बाजू पूर्ण करुन दुसऱ्या बाजूने काम हाती घेणे अपेक्षीत असते. इथे मात्र 'वाट्टेल तिथे' या पद्धतीने दोन्ही बाजूंनी खोदकाम केले. वाहनांना दिशा दाखविणारे फलक नाहीत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक एकाच बाजूने किंवा काही ठिकाणी दोन्ही बाजूने येणारीच वाहने असतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडीही होते. पाणी मारले जात नसल्याने धुळीचे लोट उठत आहेत. त्याचा त्रास बाजूचे व्यवसायिक आणि वाहनचालकांना होत आहे. इकडे हा नियोजनशून्य प्रकार असल्याने त्रास सुरु असतानाच दुसरीकडे आता जागोजागी काम अडविण्याचे प्रकार सुरु झाले आहेत. मालकी हक्क सांगणाऱ्यांसाठी जागोजागी मोजपमाप घेण्याने शासकीय व कंत्राटदार यंत्रणा त्रस्त झाली आहे..डेडलाइन टळणार; प्रशासनाने घालावे लक्षसदर काम मे अखेर पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षीत हेाते. मात्र, सुरवातीपासूनच कामाची दशा व दिशा पाहीली असता आता डेडलाईन टळण्याचा धोका आहे. पावसाळ्यात बीडकरांसाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरु शकते. त्यामुळे काम अडवणाऱ्यांवर जागेवर कडक कारवाई आणि त्यासाठी यंत्रणेला जिल्हा प्रशासनाने पाठबळ देण्याची गरज आहे."जागोजागी काम थांबवून ठेकेदार यंत्रणेचे कारागीर व कामगारांना धमकावण्याचे प्रकार घडत आहेत. बाहेरचे लोक भीतीपोटी निघून जात आहेत. आता जिल्हा प्रशासनाच्या कानी हा प्रकार घालून काम गतीने केले जाईल."- राजेंद्र भोपळे, उपविभागीय अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग..अडचणींचा फेराशहरातील सर्वाधिक वर्दळीचा आणि अनेक अडचणींच्या फेऱ्यातील रस्त्यावर दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मार्ग काढला. छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ते बार्शी नाका या अडीच किलोमिटर रस्त्याचे चौपदरीकरण, दोन्ही बाजूंनी नाली आणि बिंदुसरा नदीवर आणखी एक पूल कम बंधारा, दुभाजक, दुभाजकावर पथदिवे असे काम नोव्हेंबर २०२५ मध्ये हाती घेण्यात आले. या कामासाठी तब्बल ३६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. स्कॉन्स नावाच्या कंत्राटदार यंत्रणेमार्फत हाती घेण्यात आलेल्या कामात छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौक ते बार्शी नाका दरम्यान रस्त्याचे चौपदरीकरण होत आहे. यात एका बाजूने १० मीटर व दुसऱ्या बाजूने १० मीटर सिमेंट रस्ता आणि दोन्ही बाजूंनी प्रत्येकी दोन मिटर डांबरीकरण म्हणजे एकूण हा रस्ता १४ मीटर आणि दिड मिटर रुंदीचे पूर्ण रस्त्यावर दुभाजक या रस्ता कामासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसराच्या बाजूने नालीचे बांधकामाचा समावेश आहे.