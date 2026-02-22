मराठवाडा

Santosh Deshmukh Case: खटल्यातील विलंबामुळे सरकारी पक्षाला तंबी; संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात न्यायालयात सुनावणी

Beed News: मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात बीड सत्र न्यायालयाने सरकारी पक्षाला पुरावे सादर करण्याबाबत कडक तंबी दिली. खटल्यातील विलंब आणि पुराव्यांच्या कमतरतेवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : केज तालुक्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाची शनिवारी बीड सत्र न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी पुराव्यांची कमतरता आणि तांत्रिक बाबींचा मुद्दा उपस्थित झाला.

