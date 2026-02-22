Santosh Deshmukh Case: खटल्यातील विलंबामुळे सरकारी पक्षाला तंबी; संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात न्यायालयात सुनावणी

बीड : केज तालुक्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाची शनिवारी बीड सत्र न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी पुराव्यांची कमतरता आणि तांत्रिक बाबींचा मुद्दा उपस्थित झाला..दरम्यान, खटल्याला होणारा विलंब लक्षात घेता, न्यायालयाने सरकारी पक्षाला कडक तंबी दिली आहे. तपासाशी संबंधित सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि पुराव्यांची पूर्तता तातडीने आरोपी पक्षाला करण्यात यावी, असे निर्देश दिले आहेत..Manoj jarange Patil : संतोष देशमुख हत्ये प्रकरणातील आरोपी सुटले तर राज्य बंद पाडू.खटल्यातील आरोपी क्रमांक ३ ते ७ यांनी विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांना या प्रकरणातून हटवण्यात यावे, असा अर्ज न्यायालयात सादर केला, या अर्जावर आता सरकारी पक्षाला आपले लेखी म्हणणे मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच आरोपी जयराम चाटे यांनी आपले वकील बदलले असून, आता अॅड. एम.के. वाघीरकर त्यांची बाजू मांडणार आहेत..खटल्याला होणारा विलंब लक्षात घेता, न्यायालयाने सरकारी पक्षाला कडक तंबी दिली आहे. तपासाशी संबंधित सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि पुराव्यांची पूर्तता तातडीने आरोपी पक्षाला करण्यात यावी, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. पुराव्यांच्या कमतरतेमुळे खटला लांबणीवर पडत असल्याचे निरीक्षणही यावेळी नोंदवण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ६ मार्च रोजी होणार आहे. फरार कृष्णा आंधळे पोलिसांच्या हाती कधी लागणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..Santosh Deshmukh Case Update : संतोष देशमुख हत्या प्रकरण! कृष्णा आंधळे तीनदा गावात आला; जिवाला धोका, मुख्यमंत्र्यांना कळवणार धनंजय देशमुखांची माहिती.आंधळे तीनदा गावात आल्याचा दावाबीड : संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील फरारी संशयित कृष्णा आंधळे हा गेल्या सहा महिन्यांत चक्क तीनवेळा गावात येऊन गेल्याचा दावा धनंजय देशमुख यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, तपास यंत्रणेने (सीआयडी) देखील ही बाब मान्य केल्याचे देशमुख यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. संतोष यांचा भाऊ धनंजय देशमुख यांनी पोलिसांच्या आणि सीआयडीच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली, आरोपी गावात येतो, फिरतो आणि पोलिस त्याला पकडू शकत नाहीत, हे अनाकलनीय आहे. आमच्या संपूर्ण कुटुंबाच्या जीवाला धोका असून कृष्णा आंधळेला तत्काळ अटक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..दरम्यान, या प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत सात जणांना अटक केली आहे. यात हत्या व खंडणी गुन्ह्यात विष्णू चाटे, सुदर्शन घुले तर खंडणी व अन्य गुन्ह्यात वाल्मीक कराड, जयराम चाटे, महेश केदार, प्रतीक घुले आणि सुधीर सांगळे आदींना अटक करण्यात आले आहे. या प्रकरणातील कृष्णा आंधळे हा आरोपी अद्याप फरार आहे. त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी विशेष पथक नेमले आहे. पण अद्याप त्याचा शोध लावण्यात पोलिसांना अपयश आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.