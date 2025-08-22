मराठवाडा

Beed Crime: दोघींचा एकच बॉयफ्रेंड,बीडमध्ये वादातून तरुणीचा खून; होमगार्ड तरुणीचा मृतदेह खोक्यात भरून नाल्यात फेकला

Beed News: बीडमध्ये दोन दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या होमगार्ड तरुणीचा नाल्यात मृतदेह आढळला. प्रेमसंबंधातून वाद होऊन खून झाल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले आहे.
Beed Crime
Beed Crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड: दोन दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या, गृहरक्षक दलातील (होमगार्ड) तरुणीचा गुरुवारी (ता. २१) एका नाल्यात मृतदेह आढळला. तपासात ही खुनाची घटना असल्याचे समोर आले. अयोध्या राहुल व्हरकटे (वय २६, रा. लुखासमला, ता. गेवराई) असे मृत तरुणीचे नाव आहे.

police
crime
Police Inquiry
Beed crime news
love triangle murder

