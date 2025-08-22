Beed Crime: दोघींचा एकच बॉयफ्रेंड,बीडमध्ये वादातून तरुणीचा खून; होमगार्ड तरुणीचा मृतदेह खोक्यात भरून नाल्यात फेकला

बीड: दोन दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या, गृहरक्षक दलातील (होमगार्ड) तरुणीचा गुरुवारी (ता. २१) एका नाल्यात मृतदेह आढळला. तपासात ही खुनाची घटना असल्याचे समोर आले. अयोध्या राहुल व्हरकटे (वय २६, रा. लुखासमला, ता. गेवराई) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. .दोन मैत्रिणी मात्र त्यांचा बॉयफ्रेंड एकच. त्यातून सुरू झालेला वाद या खुनापर्यंत पोचल्याचे तपासातून समोर आले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी चौघा संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. अयोध्या व्हरकटे काही महिन्यांपूर्वीच गृहरक्षक दलात भरती झाली. शहरातील अंबिका चौक परिसरात ती राहात होती. .ती पोलिस भरतीचीही तयारी करीत होती. याचदरम्यान तिची ओळख एका महिलेशी झाली. या महिलेचे एका तरुणाशी प्रेमसंबंध होते. काही दिवसांनी अयोध्याचीही याच तरुणाशी जवळीक वाढल्याने महिला संतापली. या महिलेने मंगळवारी (ता. १९) अयोध्याला आपल्या घरी बोलावून घेतले. त्यांच्यात जोरदार वाद झाला..Beed News: सरकारी वकिलाचं टोकाचं पाऊल, कुटुंबाच्या मागणीने मोठा ट्विस्ट, बीड हादरलं...त्यातून महिलेने आपल्या मुलाच्या मदतीने अयोध्याचा गळा दाबून खून केला. नंतर मृतदेह खोक्यात भरून दुचाकीने पाच किलोमीटरवरील खापरपांगरी (ता. बीड) परिसरातील नाल्यात फेकला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह जिल्हा रुग्णालयात पाठविला. पोलिसांनी चौघांना ताब्यात घेतले आहे. शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात उशिरापर्यंत गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.