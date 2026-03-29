Beed News: दुष्काळी मातीत फुलला रेशमी स्वप्नांचा मळा; बीडचा पॅटर्न देशभर हिट; उत्तराखंड, झारखंड आणि कर्नाटकपर्यंत तुती रोपांचा पुरवठा

बीड: कधी अस्मानी संकट, तर कधी सुलतानी जाच... बीडच्या कोरड्याठाक मातीत घाम गाळूनही पदरी काय पडणार, याची शाश्वती नसते. रात्रंदिवस कष्ट करूनही कधी निसर्ग साथ देत नाही, तर कधी बाजारभाव दगा देतात. पण याच दुष्काळी पाचवीला पूजलेल्या मातीत ध्येयवेड्या जिद्दीने एक रेशमी क्रांती आकाराला आली आहे. तालुक्यातील कांबी येथील वशिष्ठ वासुदेव पिसाळ या प्रयोगशील शेतकऱ्याने पारंपरिक शेतीचे जुने जोखड झुगारून दिले आणि तुती रोपांच्या नर्सरीतून यशाचे असे काही शिखर गाठले की, आज त्यांच्या रोपांचा सुवास चक्क उत्तराखंड, झारखंड आणि कर्नाटकपर्यंत पोहोचला आहे. वर्षाकाठी ३० ते ४० लाख रोपांची निर्मिती करत पिसाळ यांनी केवळ स्वतःचेच नव्हे, तर परिसरातील शेकडो कुटुंबांचे भाग्य उजळले आहे..वशिष्ठ पिसाळ यांनी २०१२ पासून रेशीम उद्योगावर आपले लक्ष केंद्रित केले. सुरवातीला अनेक संकटे आली, पण त्यांनी जिद्द सोडली नाही. आज त्यांच्या पिसाळ तुती नर्सरीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अत्यंत कल्पकतेने वापर केला जातो. छत्रपती संभाजीनगर, परळी आणि अहिल्यानगर यांसारख्या भागातून ते उच्च दर्जाच्या तुतीची काडी संकलित करतात..त्यानंतर एका अत्याधुनिक मशीनच्या साहाय्याने दिवसाला तब्बल ८० हजार ते १ लाख कलमे तयार केली जातात. ही रोपे तयार करण्याची पद्धत आणि त्यांची गुणवत्ता यामुळे पिसाळ यांच्या नर्सरीचा लौकिक देशभर पसरला आहे. ही रोपे साधारण ४ ते सव्वा ४ रुपये प्रति रोप या दराने विकली जातात, ज्यातून दरवर्षी लाखोंची मोठी उलाढाल होत आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी १२ लाखांहून अधिक रोपांची यशस्वी विक्री केली असून, यंदा आगामी जून महिन्यातील लागवडीसाठी नवीन रोपांची मोठी फळी सज्ज आहे..शेकडो हातांना मिळाला हक्काचा रोजगारया रोपवाटिकेमुळे केवळ पिसाळ कुटुंबाचीच आर्थिक प्रगती झाली नाही, तर परिसरातील सुमारे १०० ते १२५ महिला आणि पुरुषांना नियमित रोजगार उपलब्ध झाला आहे. मजुरांच्या मदतीने दररोज हजारो रोपे तयार करून त्यांचे नियोजनबद्ध वाटप केले जाते. दुष्काळी पट्ट्यात जेथे कामासाठी वणवण करावी लागते, तेथे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शाश्वत रोजगार निर्माण झाल्याने या प्रयोगाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..शेतकऱ्यांसाठी रेशीम मार्ग ठरणार सुखकरइतर पारंपरिक पिकांच्या तुलनेत रेशीम उद्योग अत्यंत फायदेशीर आणि शाश्वत आहे. सध्या रेशीम कोशांना ७०० ते ८०० रुपये प्रति किलो असा उच्चांकी दर मिळत असून, शेतकऱ्याला एकरी ५ ते ७ लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न सहज मिळू शकते,असा विश्वास रेशीम रत्न पुरस्कार विजेते वशिष्ठ पिसाळ यांनी व्यक्त केला आहे.