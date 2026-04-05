बीड: ज्या टोलेजंग इमारतीकडे पाहून बीडकरांना अभिमान वाटत होता, त्याच इमारतीने पहिल्याच अवकाळी पावसात आपले खरे रूप दाखवून दिले आहे. जनतेच्या घामाचा १३ कोटी रुपयांचा निधी ज्या बसस्थानकाच्या भिंतीत आणि छतात मुरला, त्या इमारतीचे वाभाडे सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओने काढले आहेत..मुख्य प्रवेशद्वारावर असलेल्या देखण्या कॅनोपीतून जेव्हा धबधबा वाहू लागला, तेव्हा बीडकरांना विकासाचा साक्षात्कार झालाच नाही. मात्र, या गंभीर प्रकारावर गुत्तेदाराचे कान उपटण्याऐवजी बीडच्या एसटी महामंडळाने चक्क पालापाचोळ्याचा जावईशोध लावत आपल्या लाडक्या ठेकेदाराला क्लिन चिट दिली आहे.दोन-चार पानांमुळे जर १३ कोटींच्या इमारतीचे छत गळत असेल, तर हे इंजिनिअरिंगचे अपयश मानावे की भ्रष्टाचाराचा महापूर?.Beed News: ट्रॅफिकवाले साहेब, जरा लक्ष द्या; वाहतुकीची दुहेरी कोंडी; विकासाच्या नावाखाली रस्ते खोदले, वाहनचालकांची दैना.दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसात बसस्थानकाच्या मुख्य पोर्चमधून पाणी अशा पद्धतीने पडत होते की जणू महामंडळाने चक्क एक प्रसिद्धी पत्रक काढून ऑल इज वेलचा डांगोरा पिटला आहे.महामंडळाच्या अजब दाव्यानुसार, छतावर पालापाचोळा आणि धूळ साचल्याने पाइप चोकअप झाले आणि पाणी एसीपी पॅनेलमध्ये साचून बाहेर आले. हा खुलासा म्हणजे निव्वळ चोराच्या उलट्या बोंबा असून, गुत्तेदाराच्या कामावर पांघरूण घालण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. या प्रकारातून प्रवाशांची सुटका होणार तरी कधी, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे..प्रशासनाचा चर्चेचा खुलासानवीन बांधकामात पहिल्याच पावसात पाइप चोकअप होणे, हे निकृष्ट नियोजनाचे लक्षण नाही का? महामंडळाच्या पत्रात कुठेही ठेकेदाराला नोटीस दिल्याचा किंवा दंडाचा उल्लेख नाही, उलट त्याचे काम नियमानुसार असल्याचे सांगून त्याची पाठराखण केली आहे. एसीपी पॅनेलमध्ये पाणी साचल्याने शॉर्ट सर्किट होऊन प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, याकडे प्रशासनाने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे..Premium|Amrum Movie Review : 'अमरूम' चित्रपट समीक्षा; लहान मुलांच्या नजरेतून दुसऱ्या महायुद्धाची छाया आणि विचारांचा संघर्ष.जनतेचा संतप्त सवालबसस्थानकाचे काम अद्याप पूर्णत्वास गेलेले नाही, तोवरच इमारतीला गळती लागली आहे. अंतर्गत भागात गळती नसल्याचा दावा प्रशासन करत असले, तरी डोळ्यांना दिसणारे वास्तव वेगळे आहे. केवळ कागदी घोडे नाचवून भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचे काम सध्या बीड विभागात सुरू असल्याची चर्चा प्रवाशांमध्ये रंगली आहे.."नवीन इमारतीत पहिल्याच पावसात पाणी गळते, हे इंजिनिअरिंगचे अपयश की भ्रष्टाचाराचा नमुना? महामंडळाने कचऱ्याचे कारण देऊन गुत्तेदाराला वाचवू नये. जर साध्या पाण्यामुळे छत गळत असेल, तर पूर्ण पावसाळ्यात आम्ही छत्र्या घेऊन बसस्थानकात बसायचे का?"- रामेश्वर काळे, नियमित प्रवासी, बीड"महामंडळाचे पत्र म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत. गुत्तेदारावर कारवाई करण्याऐवजी त्याची वकिली करणारे अधिकारी प्रवाशांच्या जीवाशी खेळत आहेत."- अरुण देशमुख, प्रवासी."डोळ्यांना दिसतेय ते खोटे आणि कागदावरचे पत्र खरे का? हे पत्र म्हणजे केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार असून, संबंधित गुत्तेदाराचे काळं काम झाकण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे."- श्रीमती सुनिता पवार, महिला प्रवासी"निव्वळ पालापाचोळ्याामुळे कोट्यवधींच्या इमारतीचे छत गळते, हे सांगणे म्हणजे जनतेच्या बुद्धीची थट्टा आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी व्हायला हवी."- डॉ. गणेश ढवळे, सामाजिक कार्यकर्ते."दोन पानांमुळे जर कोट्यवधींचे छत गळत असेल, तर हे काम निकृष्ट दर्जाचेच आहे हे सिद्ध होते. अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या अर्थपूर्ण अभद्र युतीचा हा नमुना आहे."- राजेंद्र आमटे, सामाजिक कार्यकर्ते"व्हायरल व्हिडिओ हा केवळ प्रवेशद्वारावरील कॅनोपी (पोर्च) भागाशी संबंधित आहे. छतावर साचलेल्या पालापाचोळ्यामुळे पाइपलाईन तात्पुरती बंद झाली होती. हे काम तांत्रिक मानकांनुसारच करण्यात आले असून, अंतर्गत भागात कोणतीही गळती नाही."- अनुजा दुसाने, विभाग नियंत्रक, राज्य परिवहन, बीड.