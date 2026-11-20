बीड : दिवाळीचा सण, सलग सुट्या आणि भाऊबीजेनिमित्त गावी जाणाऱ्या प्रवाशांच्या प्रचंड गर्दीमुळे राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बीड विभागाला यंदा विक्रमी उत्पन्न मिळाले आहे. १ ते १७ नोव्हेंबर या १७ दिवसांच्या कालावधीत बीड विभागातील आठ आगारांच्या बसगाड्यांनी तब्बल ३४ लाख २५ हजार किलोमीटरची धाव घेत २० कोटी ७२ लाख ५७ हजार रुपयांची कमाई केली आहे. विशेष म्हणजे, दिवाळीच्या मुख्य सात दिवसांतच (११ ते १७ नोव्हेंबर) विभागाच्या तिजोरीत ९ कोटी ९१ लाख ७५ हजार रुपये जमा झाले आहेत..सध्या खासगी प्रवासी वाहतुकीचे वाढते जाळे, स्पर्धेच्या युगात प्रवासासाठी उपलब्ध झालेले नवनवीन पर्याय आणि बदलत्या काळानुसार प्रवाशांच्या बदललेल्या आवडीनिवडी यामुळे ''लालपरी''समोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत. मात्र, कितीही पर्याय उपलब्ध झाले तरी सर्वसामान्य प्रवाशांच्या मनातील एसटीचे स्थान आजही अढळ असल्याचे बीड विभागाने दिवाळीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवले आहे. दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये प्रवाशांची वाढणारी ये-जा लक्षात घेऊन बीड विभागाने प्रमुख मार्गांवर जादा बसगाड्यांचे नियोजनबद्ध वेळापत्रक आखले होते. या काटेकोर नियोजनाचा मोठा फायदा प्रवाशांसोबतचमहामंडळालाही झाला असून, त्यातून हा उत्पन्नाचा नवा विक्रम प्रस्थापित झाला आहे..बीड आगार अव्वल, तर अंबाजोगाई दुसऱ्या स्थानी१ ते १७ नोव्हेंबर या कालावधीतील आगारनिहाय आकडेवारीनुसार, बीड आगाराने सर्वाधिक ७.२२ लाख किलोमीटर धावत ४ कोटी ३० लाख ५७ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळवून विभागात अव्वल स्थान पटकावले आहे. त्याखालोखाल अंबाजोगाई आगाराने ६.६० लाख किलोमीटर धावत ३ कोटी ९६ लाख १६ हजार रुपये, तर परळी आगाराने ४.६७ लाख किलोमीटर धावत २ कोटी ७६ लाख ४६ हजार रुपयांची कमाई केली. इतर आगारांमध्ये गेवराईने (३.३६ लाख किमी) २ कोटी १६ लाख ६८ हजार रुपये, धारूरने (३.३३ लाख किमी) २ कोटी ४ लाख २१ हजार रुपये, पाटोदा आगाराने (३.३४ लाख किमी) १ कोटी ९९ लाख ३४ हजार रुपये, माजलगावने (२.९७ लाख किमी) १ कोटी ९६ लाख ८० हजार रुपये, तर आष्टी आगाराने (२.७६ लाख किमी) १ कोटी ५२ लाख ३६ हजार रुपयांचे उत्पन्न महामंडळाच्या तिजोरीत जमा केले आहे..खासगी भाडेवाढीला कंटाळून एसटीलाच पहिली पसंतीसणासुदीच्या काळात खासगी वाहतूकदारांकडून होणारी अव्वाच्या सव्वा भाडेवाढ टाळण्यासाठी ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, नोकरदार, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी सुरक्षित व विश्वासार्ह प्रवासाचे साधन म्हणून एसटीलाच पहिली पसंती दिली. प्रमुख मार्गांवर वेळेवर सोडलेल्या जादा बसगाड्यांमुळे प्रवाशांचा प्रवास सुखकर झाला आणि महामंडळालाही भरघोस उत्पन्न मिळाले..माजलगाव आगाराचे सर्वाधिक भारमानदिवाळीच्या मुख्य सात दिवसांत (११ ते १७ नोव्हेंबर) विभागातील सर्वच आगारांना प्रवाशांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. यामुळे विभागाचे सरासरी भारमान ७६.६३ टक्के इतके राहिले. यामध्ये माजलगाव आगाराने तब्बल ८४.५८ टक्के भारमान राखत प्रवाशांच्या सर्वाधिक प्रतिसादाची नोंद केली आहे. त्यापाठोपाठ अंबाजोगाई आगाराने ८१.९६ टक्के आणि पाटोदा आगाराने ७८.७८ टक्के भारमान मिळवले. या सात दिवसांत विभागाचे प्रति किलोमीटर उत्पन्न ६७ रुपये ०४ पैसे इतके राहिले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.