Beed News: सहावी शाळकरी शार्दुल शिंदेचा आरओ पाण्यावरील प्रयोग; राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड

बीड: पिण्याच्या पाण्याची शुद्धता राखण्यासाठी घराघरांत तसेच शाळा, कार्यालये, हॉटेल, दवाखान्यांत आरओ वॉटर प्युरिफायरचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. मात्र, या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जाते. या वाया जाणाऱ्या पाण्याच्या बचतीसंदर्भात येथील शाळकरी विद्यार्थ्याने संशोधन प्रयोग तयार केला आहे. .येथील नारायणी ई-टेक्नो स्कूलचा सहावीचा विद्यार्थी शार्दुल संतोष शिंदे याने आरओ वॉटर प्युरिफायरमधून वाया जाणारे पाणी पुन्हा कसे उपयोगात आणता येईल, यावर कल्पकतेने प्रयोग तयार केला असून हा प्रयोग तो डॉ. होमी भाभा बालवैज्ञानिक स्पर्धेत शोध निबंधाच्या माध्यमातून मांडणार आहे. .पाणीटंचाईच्या वाढत्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय निवडल्याने त्याच्या प्रयत्नांचे कौतुक होत आहे. एका नळीच्या माध्यमातून वाया जाणारे पाणी टाकीत साठवून या पाण्याचा पुनर्वापर करून त्याचा उपयोग कसा करता येईल, याचा अभ्यास करून शाश्वतने संशोधन निबंध तयार केला आहे..शार्दुलच्या या प्रयोगासाठी विज्ञान शिक्षक शैलेश अकोलकर, अंकित काळे यांनी मार्गदर्शन केले. त्याच्या या यशाबद्दल वडील डॉ. संतोष शिंदे, मुख्याध्यापिका प्रांजली काळे, आई डॉ. उज्ज्वला शिंदे यांनी अभिनंदन केले..राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवडमुंबई सायन्स टीचर्स असोसिएशनतर्फे आयोजित विज्ञान उपक्रमासाठी शार्दुल शिंदे याच्या या शोधप्रबंधाची निवड झाली आहे. या स्पर्धेत राज्यभरातून विद्यार्थ्यांचा सहभाग असतो.