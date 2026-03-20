Beed News: सहावी शाळकरी शार्दुल शिंदेचा आरओ पाण्यावरील प्रयोग; राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड

Sixth Grader Shardul Shinde Innovates with RO Water: बीडमधील सहावीचा शाळकरी शार्दुल शिंदे आरओ वॉटर प्युरिफायरमधून वाया जाणारे पाणी कसे वाचवता येईल, यावर प्रयोग करून राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवडला गेला. पाण्याच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रयोग अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
बीड: पिण्याच्या पाण्याची शुद्धता राखण्यासाठी घराघरांत तसेच शाळा, कार्यालये, हॉटेल, दवाखान्यांत आरओ वॉटर प्युरिफायरचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. मात्र, या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जाते. या वाया जाणाऱ्या पाण्याच्या बचतीसंदर्भात येथील शाळकरी विद्यार्थ्याने संशोधन प्रयोग तयार केला आहे.

