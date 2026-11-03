Cyber Fraud: व्यापाऱ्याला ४७ लाखांचा ;गंडा; दोन महिलांवर गुन्हा ;सोशल मीडियावर बदनामी करण्याची धमकी

बीड : ‘टँगो’ या मोबाइल ॲपवर ओळख वाढवून, धमकी देत व्यापाऱ्याला ४७ लाख रुपयांना गंडा घातल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी प्रिया देवी प्रसाद आणि तमन्ना रावत यांच्याविरुद्ध येथील शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..व्यापारी श्रीकृष्ण केसकर (वय ३६, रा. हिवरापहाडी, ता.जि. बीड, सध्या रा.पुणे) यांनी यासंदर्भात पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार मे २०२४ मध्ये टँगो ॲपवर त्यांची प्रिया देवी प्रसाद हिच्यासोबत ओळख झाली होती. पुढे बोलणे वाढल्यानंतर व्हिडिओ कॉलदरम्यान त्यांचा एक खासगी व्हिडिओ तिने रेकॉर्ड केला..तो सोशल मीडियावर व्हायरल करून बदनामी करण्याची धमकी देत त्यांच्याकडून पैसे उकळण्यास सुरवात केली. तक्रारदाराने दिलेल्या माहितीनुसार, विविध मार्गाने एकूण सुमारे ४७ लाख रुपये उकळले. दुबईतील हॉटेल बुकिंगच्या व्यवहारातही आपली आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप या व्यापाऱ्याने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.