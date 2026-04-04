Beed News: आता शेतकऱ्यांचे डोळे सरकारी मदतीकडे; अवकाळीने सहाशे एकरांवरील पिकांचे नुकसान; फळपिकांनाही फटका

बीड: जिल्ह्यात बुधवारी झालेल्या वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसाने रब्बी पिके आणि फळबागांचे अतोनात नुकसान केले आहे. निसर्गाच्या या अवकृपेमुळे सुमारे ६०० एकर क्षेत्रावरील पिके भुईसपाट झाली असून, वीज पडल्याने १२ जनावरे दगावली आहेत. महसूल प्रशासनाकडून नुकसानीचे पंचनामे सुरू असून, शेतकऱ्यांचे डोळे आता सरकारी मदतीकडे लागले आहेत..महसूल विभागाला प्राप्त झालेल्या प्राथमिक अहवालानुसार, जिल्ह्यातील सुमारे २३७ हेक्टर (५९२ एकर) क्षेत्रावरील पिकांना या पावसाचा फटका बसला आहे. यामध्ये जिरायती, बागायती आणि सुमारे ६५ एकरांवरील फळपिकांचा समावेश आहे..Beed News: स्वप्ने भंगली; धरणावरील यंत्रसामुग्रीला गंज; जलविद्युत प्रकल्प धूळखात; लोणी सावंगी उपसा सिंचन योजनेवरच आता प्रकल्पाची भिस्त.विशेषतः काढणीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या आंब्याच्या बागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तालुकानिहाय विचार करता धारूर, वडवणी आणि गेवराई या भागांत नुकसानीची तीव्रता अधिक आहे. काही ठिकाणी गारपिटीमुळे पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत..पंचनामे करण्याचे काम गतीने सुरू आहे. वीज पडून मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत मदतीचे प्रस्ताव सादर केले जात आहेत. पंचनाम्यांचा अंतिम अहवाल प्राप्त होताच मदतीसाठी शासनाकडे पाठवला जाईल, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी दिली..घरांची पडझड, जनावरे दगावलीवादळी वाऱ्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक कच्च्या घरांची आणि गोठ्यांची पडझड झाली आहे. बुधवारी सायंकाळी वीज पडून २ लहान आणि १० मोठी अशी एकूण १२ जनावरे दगावली आहेत. मार्च अखेर झालेल्या पावसानेही १६ जनावरांचा बळी घेतला होता. दुर्दैवाची बाब म्हणजे या दोन अवकाळी पावसांत दोन शेतकऱ्यांचाही वीज पडून मृत्यू झाला आहे.