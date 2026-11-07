मराठवाडा

Bogus Sports Certificate Fraud Vaibhav Chavan Beed : सत्याचा लढा जिवावर बेतला! न्याय मागणाऱ्या वैभवच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्यांवर अखेर गुन्हा दाखल

Audio Clips Expose Corruption & Harassment : ​बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या काळया बाजाराने घेतला तरुणाचा बळी; सोशल मीडियावरील ऑडिओ क्लिप्सने उघड केले सत्य
Action underway for abetment to suicide based on audio clips

Action underway for abetment to suicide based on audio clips

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बीड : खेळातील बोगस प्रमाणपत्रांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश केल्यामुळे प्रचंड मानसिक तणावाखाली असलेल्या आणि अखेर टोकाचे पाऊल उचलणाऱ्या वैभव छगन चव्हाण (वय २६, रा.नवगण राजुरी, ता.जि.बीड) याच्या मृत्यूप्रकरणी अखेर बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मृत्यूपूर्वी मला जीवाला धोका आहे असे सांगणाऱ्या वैभवच्या अनेक ऑडिओ क्लिप्स सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाल्या होत्या, ज्याने संपूर्ण बीड जिल्ह्यात एकच खळबळ उडवून दिली होती. अखेर मृताच्या भावाच्या फिर्यादीवरून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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