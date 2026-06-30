Vilas Ghule Murder Case: महिलेकडून अत्याचाराचे आरोप; विलास घुले हत्या प्रकरणाला वेगळे वळण

बीड: टाकळी (ता. केज) येथील हॉटेल व्यावसायिक विलास घुले हत्या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले आहे. या प्रकरणात एका महिलेने समोर येत विलास घुले आणि त्याचा मित्र उमेश माने यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. छळ, अश्लील व्हिडिओ आणि सततच्या ब्लॅकमेलिंगला कंटाळून, स्वतःचा व कुटुंबाचा जीव वाचविण्याच्या प्रयत्नातून ही घटना घडल्याचे महिलेचे म्हणणे आहे..माध्यमांशी बोलताना महिलेने दिलेल्या माहितीनुसार, विलास घुले याचा मित्र उमेश माने याने सुरवातीला तिला चॉकलेटमधून गुंगीचे औषध देऊन तिच्यावर अत्याचार केला. त्याने या कृत्याचा व्हिडिओ बनविला. तो सोशल मीडियावर समोर आणण्याची सतत धमकी देत त्याने शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव आणायला सुरवात केली. ‘तू संबंध ठेवले नाहीस, तर तुझ्या लेकरांना आणि नवऱ्याला मारून टाकू’ अशी धमकी विलास घुले याने तीन जूनला दिली होती..Chhatrapati Sambhajinagar: बसस्थानकातून प्रवाशांची पळवापळवी सुरूच; ‘भाडे कमीची हमी’चे दाखवले जाते प्रवाशांना आमिष.त्यानंतर २० जूनलाही उमेशने तिच्यावर अत्याचार केला आणि पुन्हा त्याचे व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेल केले. त्याचे ऐकले नाही तर पती व मुलांना जिवे मारण्याची धमकी तो सतत देत होता. या कृत्याला घुले बंधूंचा पाठिंबा होता. या छळाबाबत कुटुंबाला सांगितले आणि कुटुंबीय पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी निघाले, तेव्हा रमेश घुले याने वाटेतच अडवून धमकावले..‘यापुढे असे काही होणार नाही, याची जबाबदारी मी घेतो. तुम्ही तक्रार करायला गेलात, तर तुमचे काही खरे नाही’, अशी धमकी रमेश घुलेने दिली. या भीतीपोटी महिलेचे कुटुंब आधी शेतात आणि नंतर गावात राहायला गेले. मात्र, तिथेही विलास घुले आणि उमेश माने यांनी छळ सुरूच ठेवला..Koyna Dam Update : कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाची जोरदार बॅटिंग, प्रतिसेकंद हजारो क्युसेक पाण्याची आवक; नवजा-महाबळेश्वरात रेकॉर्डतोड पाऊस, ओझर्डे धबधब्यावरही गर्दी.२० जूनला विलास घुले आणि उमेश माने तिच्या घरासमोर आले, त्यांनी शिवीगाळ केली. यावेळी ‘आम्हाला सुखाने जगू द्या’ अशी विनंती पतीने केली; परंतु तू बाहेर आल्यानंतर तुला खलास करणार अशी धमकी त्यांनी दिली, असे महिलेचे म्हणणे आहे. पीडितेचे वडील, पती आणि नातेवाईक त्यांना समजावून सांगण्यासाठी विलास घुलेच्या हॉटेलमध्ये गेले असता, तिथे त्यांच्यावर काचेच्या बाटल्या आणि विटांच्या तुकड्यांनी जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यादरम्यान वडिलांनी स्वतःचा आणि कुटुंबाचा जीव वाचविण्यासाठी प्रतिकार केला व यातूनच ही दुर्दैवी घटना घडल्याचे महिलेने नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.