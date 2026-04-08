Beed News: बीडकरांची तहान भागणार कशी?; ३४ कोटींच्या थकीत बिलामुळे नागरिकांचा घसा कोरडाच; अमृत योजनेला ३४ कोटींचा शॉक

बीड: निवडणुकीचे रणमैदान गाजवताना नेत्यांनी दिलेली आश्वासने आणि बीडकरांच्या नळाला येणारे पाणी, यात सध्या ३४ कोटी रुपयांचे अंतर पडले आहे. सत्ता द्या, पाण्याचा प्रश्न सोडवतो, हा शब्द नेत्यांनी दिला, बीडकरांनी ३५ वर्षांनंतर पालिकेत सत्तांतरही घडवून आणले. .मात्र, आज राज्याचा अर्थसंकल्प होऊनही बीडकरांच्या जिव्हाळ्याचा पाणीप्रश्न अद्याप कागदावरच आहे. वर्ष २०४९ च्या लोकसंख्येचा विचार करून आखलेली ११४ कोटींची अमृत अटल योजना सध्या स्वतःच ऑक्सिजनवर असून, थकीत वीज देयकामुळे नवीन योजनेचे पंप सुरू व्हायला मुहूर्त सापडत नाही. ही केवळ तांत्रिक अडचण नसून, अडीच लाख बीडकरांच्या संयमाची परीक्षा पाहणारा प्रशासकीय आणि राजकीय पेच ठरला आहे..माजलगाव धरणातून शहराला पाणी मिळावे म्हणून काडीवडगाव आणि इटला येथे पंप हाऊस उभारले आहेत. मात्र, या जुन्या योजनेचे १६ कोटींचे वीज बिल थकीत असून व्याजासह ही रक्कम आता ३४ कोटींवर गेली आहे. जोपर्यंत जुनी थकबाकी मिळत नाही, तोपर्यंत नवीन जोडणी देणार नाही, असा पवित्रा महावितरणने घेतला आहे. परिणामी, अमृत योजनेचे अनेक पंप धूळ खात पडून आहेत. ३ वर्षांपासून सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी चार दिवसांआड पाणी देण्याच्या घोषणा केल्या, मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केल्याचे फोटोही पोस्ट केले, मात्र प्रत्यक्ष कृती शून्यच राहिली आहे..दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पालिकेच्या निवडणुकीत या निधीची घोषणा केली होती. त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून बीडकरांनी सत्ता दिली. आता त्यांच्या जागी पदभार स्वीकारलेल्या उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी हा शब्द पाळावा आणि बीडकरांची तहान भागवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सध्या शहराला ८ ते १० दिवसांआड पाणी मिळत असून, उन्हाळ्याच्या दिवसांत ही परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची चिन्हे आहेत..अमृत योजनेचा आठ वर्षांचा वनवासदोन वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित असलेली अमृत अटल योजना आठ वर्षांनंतरही अपूर्णच आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि संबंधित ठेकेदारांच्या ढिसाळ कारभारामुळे अनेक ठिकाणी पाइपलाइनची चाचणी आणि जोडण्यांची कामे प्रलंबित आहेत. तांत्रिक घडी न बसल्यामुळे ११४ कोटी खर्च होऊनही नागरिकांना योजनेचा लाभ मिळत नाही..पाठपुराव्याचा केवळ फार्स?उपनगराध्यक्ष तथा पाणीपुरवठा सभापती विनोद मुळूक यांच्या मते, आमदार विजयसिंह पंडित आणि पदाधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न सुनेत्रा पवार यांच्या कानावर घातला आहे. आम्ही लवकरच त्यांची भेट घेणार आहोत, असे ते म्हणतात. मात्र, प्रत्यक्ष निधी कधी येणार आणि बीडकरांना सुरळीत पाणी कधी मिळणार, याचे उत्तर अद्याप कोणाकडेही नाही.