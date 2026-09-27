'आम्हाला अधिकारी व्हायचंय, तुम्ही फक्त शिक्षक द्या'; बीडच्या ZP शाळेतील मुलींची रिपोर्टिंग करत मुख्यमंत्र्यांना आर्त हाक

अनंत जाधव लाखो रुपये खर्च करुन प्रशासनाकडून शिक्षणासाठी शाळा उभारल्या जातात पण विद्यार्थ्यांना शाळेत शिकवण्यासाठी शिक्षक नसतील तर जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कशी वाढणार आणि उद्याचे भविष्य कसे घडणार? असे सवाल सध्या सोशल माध्यमावर उपस्थित होत आहे. असाच शिक्षक नसल्याचा प्रकार बीड जिल्ह्यातील हिवरा पहाडी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..या व्हिडिओत विद्यार्थिनी शाळेत शिक्षक देण्याची मागणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. मुख्यमंत्री साहेब आम्ही मेहनत घेतो, तुम्ही फक्त शिकवण्यासाठी शिक्षक द्या, आम्हाला शिकायचे आहे, मोठे अधिकारी व्हायचे आहे, असे म्हणत हातात बाटली घेऊन स्वतः रिपोर्टिंग करत विद्यार्थिनींनी आपल्या शाळेतील अडचणी मांडत शाळेतील समस्या सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आर्त हाक दिली आहे..Mumbai-Pune Accident: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर तिहेरी अपघात; कोल्हापुरच्या दोन तरुणांचा मृत्यू, एक गंभीर Video Viral .बीड तालुक्यातील हिवरा पहाडी गावातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श जिल्हा परिषद गेली अनेक दिवसांपासून शाळेत गणित, विज्ञान आणि संगणक या विषयांसाठी शिक्षक नसल्याची तक्रार करत स्वतः रिपोर्टिंग करत मुख्यमंत्र्यांकडे शिक्षक देण्याची मागणी केली आहे .काय म्हणाले विद्यार्थी?आम्हाला अधिकारी व्हायचे आहे, मात्र शिकवण्यासाठी शिक्षक नाहीत. आमचे आई वडील ऊसतोडी करतात, आमचे गाव दुर्गम भागात आहे. तरी लवकरात लवकर शिक्षक द्या, अशी मागणी विद्यार्थिनींनी व्हिडिओच्या माध्यमातून केली आहे..Mumbai-Pune Expressway: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर पुन्हा अपघात! थांबलेल्या टँकरला धडकून कारचा चुराडा, एकाचा मृत्यू .पालकांमध्ये तीव्र संतापविद्यार्थिनींनी केलेला रिपोर्टिंगचा व्हिडिओ सोशल माध्यमांवर प्रचंड वेगाने व्हायरल होत असल्यामुळे या व्हायरल व्हिडिओला पालकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत असल्याने पालकांमध्ये संताप व्यक्त होत असून पालक वर्ग आणि नागरिकांकडून लवकरात लवकर हिवरा पहाडी जिल्हा परिषद शाळेसाठी विविध विषयांसाठी शिक्षक उपलब्ध करुन देण्याची मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.