हिंगोली जिल्ह्यातील ६८ शाळांची गुरुवारपासून घंटी वाजणार 

हिंगोली : जिल्ह्यातील इयत्ता पाचवी ते आठवी जिल्हा परिषदेच्या व खाजगी मिळून अशा ६८ शाळांचे अहवाल शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाने या शाळांना मान्यता दिल्याने गुरुवारपासून (ता. ११) शाळांची घंटी वाजणार आहे. कोरोना प्रादुर्भावमुळे मागील वर्षी जिल्ह्यात लॉकडाऊन लागू झाल्याने केवळ बारावी, दहावी परीक्षा आटोपल्यानंतर सर्व शाळा, महाविद्यालये बंद करण्यात आली होती. आतापर्यन्त बंदच आहेत. दरम्यान, काही इंग्रजी शाळा व महाविद्यालय ऑनलाईन सुरु होते. मात्र आता कोरोना प्रादुर्भाव आटोक्यात आला असून, शासनाने देखील कोरोना प्रतिबंधित लस देखील जिल्ह्यात उपलब्ध झाल्याने फारसी भिती राहिली नाही. इयत्ता नववी व दहावीचे वर्ग डिसेंबर महिन्यात सुरु झाले आहेत. हेही वाचा - हिंगोलीतील विज्ञान प्रदर्शन पाहण्यास विद्यार्थ्यांची झुंबड मात्र इयत्ता पाचवी ते आठवीपर्यंतचे वर्ग सुरु करण्यासाठी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी सर्व शिक्षकांच्या आरटीपीसीआर चाचण्या बंधनकारक करुन शाळेची स्वच्छता, साफसफाई, सानिटायझर करुन घेण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाला दिले होते. त्यानुसार शिक्षकांच्या कोरोना टेस्ट घेण्यात आल्या असून त्यांचा अहवाल निगेटिव्ह प्राप्त झाला आहे. जिल्ह्यातील जवळपास ६८ शाळांचे कोरोना निगेटिव्ह अहवाल शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाले असून, इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या शाळांना शिक्षण विभागाने मान्यता दिली असल्याने गुरुवारपासून ६८ शाळांची घंटी वाजणार आहे. यापूर्वीच शहरालगत असलेल्या अंतुलेनगर येथील जिल्हा परिषदेची शाळा, गणेशवाडी येथील शाळा पालकांच्या संमतीने सुरु झाल्या आहेत. तर काही विद्यार्थी स्वतःहून येऊन बसत असल्याने शिक्षकांना देखील शाळेत येऊन अभ्यासक्रम शिकवीत आहेत. बुधवारी शाळा सुरु करण्यासाठी खाजगी व जिल्हा परिषदेच्या ६८ शाळांनी शिक्षकांचे निगेटिव्ह अहवालाचे प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सादर केले आहेत. त्यानुसार शिक्षण विभागाने या शाळांना सुरु करण्यास मान्यता दिल्याने या ६८ शाळापासून तब्बल एक वर्षानंतर उघडणार आहेत. संपादन - प्रल्हाद कांबळे



