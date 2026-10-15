Pachod News : खबरदार, किशोरवयीन मुलींचे लग्न लावाल तर ---- ! विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांची तंबी

पाचोड - किशोरवयीन मुलींचे लग्न लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनो, खबरदार---! माझ्या विभागात किशोरवयीन मुलींचे लग्न लावले, तर एकालाही सोडणार नाही, बालविवाह हा मुलींच्या भविष्याशी आणि आरोग्याशी निगडित गंभीर प्रश्न असून, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई केली जाईल, असे छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिला..पाचोड (ता. पैठण) येथे आशिष ग्राम रचना ट्रस्ट या स्वंसेवी संस्थेच्या वतीने बुधवारी (ता. १४) आयोजित जीवन कौशल्य अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या मुलींना प्रमाणपत्र वितरण, वंचित कुटुंबातील मुलींना शिष्यवृत्ती आणि सायकल वितरण कार्यक्रमाप्रसंगी विभागिय आयुक्त जी. श्रीकांत बोलत होते.पाचोड येथे इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मॅनेजमेंट व आशिष ग्राम रचना ट्रस्ट यांच्या वतीने जीवन कौशल्य अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या ६४५ मुलींना प्रमाणपत्रांचे वितरण व वंचित कुटुंबातील ४३३ मुलींना शिष्यवृत्ती अन् सायकलींचे वाटप करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे माजी मुख्यसचिव व्ही. रंगनाथन होते, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा परिषद सदस्य शिवराज भुमरे, आशिष ग्रामरचना ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अशोक दयालचंद, संस्थेच्या अतिरिक्त संचालक मनीषाताई खळे उपस्थित होते..मुलींच्या विवाहाबाबत पालकांना दिला स्पष्ट इशारा -यावेळी बोलताना विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी किशोरवयीन मुलींच्या बालविवाहाचा प्रश्न गंभीर असल्याचे सांगितले.मुलीं वयात येण्याच्या काळात त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, त्यांना योग्य शिक्षण देणे आणि त्यांच्या भावनिक व मानसिक गरजा समजून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेकदा महिलांच्या आणि किशोरवयीन मुलींच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते.मासिक पाळी सारख्या महत्त्वाच्या विषयांवरही समाजात मोकळेपणाने चर्चा होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. आरोग्य, शिक्षण व सक्षमीकरण या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून मुलींना सक्षम बनविणे आवश्यक आहे. मुलींनी शिक्षण घेऊन आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावे, स्वतःचे निर्णय स्वतः घेण्याची क्षमता विकसित करावी आणि समाजात आत्मविश्वासाने वावरावे, मुलींनी स्वतःच्या हक्कांची जाणीव ठेवून आवश्यक त्या ठिकाणी ठामपणे 'नाही' म्हणायला शिकले पाहिजे. स्वतःच्या शरीराविषयी जागरूक राहून कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आत्मविश्वासाने जगणे महत्त्वाचे असल्याचे जी. श्रीकांत म्हणाले..पत्नी आणि आईच्या नात्याविषयीही मांडले विचार -कौटुंबिक नात्यांबाबत बोलताना जी. श्रीकांत म्हणाले ,'पुरुषांनी पत्नीच्या भावनांचा आणि तिच्या त्यागाचा आदर करावा,लग्नानंतर पत्नी आपले कुटुंब सोडून नव्या कुटुंबात येते. त्यामुळे तिची काळजी घेणे आणि तिला योग्य सन्मान देणे ही पतीची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर आई-वडिलांची जबाबदारीही प्रत्येकाने पार पाडली पाहिजे, असे श्रीकांत यांनी नमूद केले..आशा सेविकांचे योगदान महत्त्वाचे -ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुली आणि महिलांच्या आरोग्यविषयक समस्या सोडविण्यात आशा सेविकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी सांगितले. आशा सेविका ग्रामीण भागात महिलांच्या आरोग्याबाबत जनजागृती करण्यासह त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करतात.त्यामुळे महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने त्यांचे योगदान मोलाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.यावेळी मासिक पाळीदरम्यान वापरण्यात येणाऱ्या सॅनिटरी पॅडच्या उपलब्धतेबाबतही त्यांनी आशा सेविकांशी संवाद साधला. यावर उपस्थित आशा सेविकांनी मोफत सॅनिटरी पॅड मिळत नसल्याचे अनेक महिलांनी सांगितले..आशिष ग्रामरचना ट्रस्टचे मॉडेल मराठवाड्यात राबविणार -आशिष ग्रामरचना ट्रस्टच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुली आणि महिलांच्या आरोग्यासाठी राबविण्यात येणारे उपक्रम महत्त्वपूर्ण आहेत. या उपक्रमांमुळे मुलींमध्ये आरोग्यविषयक जागरूकता निर्माण होण्यासोबतच त्यांना जीवन कौशल्यांचे शिक्षण मिळत आहे.आशिष ग्रामरचना ट्रस्टचे हे मॉडेल मराठवाडा विभागात राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी यावेळी दिली.या कार्यक्रमाप्रसंगी पाचोड येथील शिवछत्रपती विद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. चंद्रसेन कोठावळे, शिवछत्रपती माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य राम गटकळ, मंडळाधिकारी भारती मदनकर, तलाठी ओंकार मोराळे, शैलेश कदम यांच्यासह आशिष ग्रामरचना ट्रस्टचे अधिकारी व कर्मचारी, विद्यार्थिनी, आशा सेविका आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.