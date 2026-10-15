मराठवाडा

Pachod News : खबरदार, किशोरवयीन मुलींचे लग्न लावाल तर ---- ! विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांची तंबी

किशोरवयीन मुलींचे लग्न लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनो, खबरदार---! माझ्या विभागात किशोरवयीन मुलींचे लग्न लावले, तर एकालाही सोडणार नाही.
Divisional Commissioner G. Shrikant

Divisional Commissioner G. Shrikant

sakal

हबीबखान पठाण
Updated on

पाचोड - किशोरवयीन मुलींचे लग्न लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनो, खबरदार---! माझ्या विभागात किशोरवयीन मुलींचे लग्न लावले, तर एकालाही सोडणार नाही, बालविवाह हा मुलींच्या भविष्याशी आणि आरोग्याशी निगडित गंभीर प्रश्न असून, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई केली जाईल, असे छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिला.

Loading content, please wait...
crime
marriage
Warning
pachod
Divisional Commissioner
beware
Marathi News Esakal
www.esakal.com