Manoj Jarange Patil : माझ्याकडे कोणत्याही जातीचा व्यक्ती येवो कधीच जातीभेद केला नाही

निलंगा - माझ्याकडे धनगर, मुस्लिम, दलित अशा कोणत्याही जातीतील व्यक्ती आला तरी मी त्यांचा प्रश्न सोडवण्यावर भर दिला आहे. कधीच जातीवाद केला नाही, मराठा समाजाला आरक्षण तर मिळाले, मात्र त्यांचे दैनंदिन निर्माण होणारे प्रश्न सोडवण्याचे ही आमची जबाबदारी आहे..त्यामुळे मला फक्त एक वर्ष द्या, तुमचे सर्वच प्रश्न मी सोडवल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही. अशी ग्वाही मराठा आरक्षणाचे सर्वेसर्वा मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी ता. 10 रोजी माकणी, ता. निलंगा येथे दिली.निलंगा तालुक्यातील माकणी थोर येथे आयोजित 'जागृत देवस्थान श्री हनुमान आराधना' कार्यक्रमासाठी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी ते उपस्थित भाविक भक्तांना मार्गदर्शन करताना बोलत होते..एका बाजूला आध्यात्मिक वातावरण आणि दुसऱ्या बाजूला सामाजिक चळवळीचे केंद्रबिंदू असलेले जरांगे पाटील यांची उपस्थिती, यामुळे या कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. या सोहळ्याला लातूर जिल्ह्यासह शेजारील जिल्ह्यांतूनही मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय उपस्थीत होता.यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांची गावांमध्ये रथामध्ये मारुती मंदिरापर्यत मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, मी कधीच जातीभेद केला नाही. कोणत्याही जातीच्या व्यक्तीला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे..मराठा समाजातील शिक्षण घेणाऱ्या गोर-गरिबाचे मुले मोठ्या पदावर गेले पाहिजेत हा माझा प्रमुख ध्यास आहे. जोपर्यंत सोलर पद्धतीने आरक्षण मिळणार नाही, तोपर्यंत मी स्वस्त बसणार नाही. मराठा समाजाला तर आरक्षण दिले. परंतु, केवळ आरक्षणामुळे हा प्रश्न सुटणार नाही. तर त्यांच्या त्यांच्या कुटुंबातील मूलभूत अडचणीही आपण सोडवल्या पाहिजेत.मराठा समाजातील त्यांचे आरक्षणासह अनेक ज्वलंत प्रश्न आहेत. याबाबतही गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे असून, हे काही राजकीय व्यासपीठ नाही तर एक आध्यात्मिक व्यासपीठ आहे. या गावातील हनुमान आराधनेचा प्रसाद आपण घेऊ येथील श्रद्धा व प्रसाद नक्कीच भविष्यातील आंदोलनासाठी प्रेरक ठरेल, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. यावेळी मोठ्या संख्येने लातूर जिल्ह्यासह विविध भागातील भाविक उपस्थित होते..निलंगा तालुक्यातील माकणी थोर या गावातील हनुमान आराधना गेल्या अनेक वर्षांवर्षापासून प्रसिद्ध आहे. विविध क्षेत्रातील मंडळी येथील हनुमान आला आपल्या मनातील इच्छापूर्तीसाठी नवस बोलत असतात आणि त्याच्या पूर्ततेसाठी आराधना म्हणून महाप्रसाद केला जातो.हे आराधना आठवड्यातील शनिवारी व मंगळवारी असते जिल्ह्यातील अनेक भाविक भक्त महाप्रसादासाठी उपस्थित असतात या आराधण्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे भाकर, वेसर, सपक दाळ, भात असे भोजन एकाच वेळी एकाच पंक्तीमध्ये बसून भाविक भक्त याचा आस्वाद घेतात..