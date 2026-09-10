मराठवाडा

Bail Pola Festival : जात-पात विसरून एकाच माळेत; अमळनेर वस्तीत हिंदू-मुस्लिम बांधवांचा बैलपोळा उत्साहात

दुष्काळाने शेतं भेगाळली असली तरी माणुसकीची ओल आटलेली नाही, याची प्रचिती गंगापूर तालुक्यातील अमळनेर वस्तीने दिली.
Beyond Caste and Religion Hindu Muslim Brothers Celebrate Bail Pola festival Together in Amalner

Beyond Caste and Religion Hindu Muslim Brothers Celebrate Bail Pola festival Together in Amalner

sakal

जमील पठाण
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कायगाव - दुष्काळाने शेतं भेगाळली असली तरी माणुसकीची ओल आटलेली नाही, याची प्रचिती गंगापूर तालुक्यातील अमळनेर वस्तीने दिली. येथे हिंदू-मुस्लिम बांधवांनी एकत्र येत बैलपोळा सण गुरुवारी (ता.१०) मोठ्या उत्साहात साजरा केला.

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