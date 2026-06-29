Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी..

कायगाव: वटसावित्री म्हणजे पतीच्या दीर्घायुष्यासाठीचा व्रत. पण गंगापूर तालुक्यातील अमळनेर वस्ती येथे हा व्रत यंदा समाजसेवा, पर्यावरण आणि भाईचाऱ्याचा उत्सव बनला.वट सावित्रीला येथे पूजेसाठी महिलांची उत्साहपूर्ण वातावरणात मोठी गर्दी झाली होती..Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?.महिला भगिनींना पूजेसाठी 6 किमी पायपीट करावी लागत होती. ही व्यथा पाहून 5 मार्च 2019 रोजी जमील इस्माईल पठाण या निसर्गप्रेमी मुस्लिम युवकाने घराजवळ आणि शेतात वडासह विविध झाडांचा ऑक्सिजन झोन तयार केला. आज ते रोपटे देहदार वड बनले आहे. गंगापूर-जुने लखमापूर रस्त्यालगतचा हा वड उन्हात वाटसरूंना सावली देणारा आधारस्तंभ झाला..समाजसेवेचा आदर्शलांब पल्ल्याची पायपीट थांबली. वेळ आणि प्रवास खर्च वाचला. एका झाडाने शेकडो महिलांचे कष्ट कमी केले. महिलांनी कृतज्ञतेने पठाण यांचे आभार मानले. समाजसेवा म्हणजे काय हे या कृतीने दाखवून दिले..हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे दर्शनसोमवारी ( ता.29) वटसावित्रीला वडाभोवती नवीन साडी, हिरव्या बांगड्या, मेहंदीने सजलेल्या महिला एकवटल्या. पुरोहितांच्या मंत्रोच्चारात कच्चा धागा 7 वेळा गुंडाळून फेरे घेतले. एका मुस्लिम युवकाने लावलेल्या झाडाची पूजा हिंदू भगिनींनी केली. धर्माच्या पलीकडे जाणाऱ्या माणुसकीचे हे जिवंत उदाहरण गंगापूर तालुक्यात पाहायला मिळाले. भाईचाऱ्याचा हा आगळा नमुना सर्वांसाठी प्रेरणादायी ठरला..Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ.पर्यावरण समतोलाचा संदेशयंदा पूजेसोबत पर्यावरण रक्षणाचाही संकल्प झाला. अनेक महिलांनी पाऊस पडण्यासाठी प्रार्थना केली आणि पूजा झाल्यावर वडाची रोपे लावण्याचा निर्धार केला. सामूहिक भजन आणि गीतांनी परिसर भक्तिमय झाला. वडाच्या सावलीत उभे राहून महिलांनी "झाडे लावा, झाडे जगवा" हा संदेश दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.