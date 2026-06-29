मराठवाडा

Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी..

Muslim youth planted banyan tree for Vat Savitri festival: अमळनेरमध्ये मुस्लिम युवकाच्या वडाभोवती हिंदू महिलांची वटसावित्री पूजा; ६ किमीची पायपीट थांबवत समाजसेवा, पर्यावरण संरक्षण आणि हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा अनोखा संदेश
Vat Savitri Celebrated Under Banyan Planted by Muslim Youth; A Symbol of Unity and Environment

Vat Savitri Celebrated Under Banyan Planted by Muslim Youth; A Symbol of Unity and Environment

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कायगाव: वटसावित्री म्हणजे पतीच्या दीर्घायुष्यासाठीचा व्रत. पण गंगापूर तालुक्यातील अमळनेर वस्ती येथे हा व्रत यंदा समाजसेवा, पर्यावरण आणि भाईचाऱ्याचा उत्सव बनला.वट सावित्रीला येथे पूजेसाठी महिलांची उत्साहपूर्ण वातावरणात मोठी गर्दी झाली होती.

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