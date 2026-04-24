Beed News: महावितरणचा जोर का झटका; दुरुस्तीच्या कामांनी नागरिक घामाघूम; बीडकरांची लाही लाही

बीड: दुपारचे बारा वाजले आहेत, पारा ४२ अंशांच्या उंबरठ्यावर पोचलाय आणि अंगाची लाहीलाही होत असतानाच अचानक छताचा पंखा फिरणे बंद होते... ही आज बीड शहराच्या अनेक भागांतील घराघरांची व्यथा बनली आहे. उन्हाळ्याचा तडाखा जसा वाढतोय, तसा शहरातील विजेचा खेळही सुरू झाला आहे. .कडक उन्हामुळे घामाघूम झालेले नागरिक गारव्यासाठी कूलर-एसी लावत असतानाच महावितरणकडून तांत्रिक कामाचे कारण देत वीज खंडित केली जाते. मात्र, या तांत्रिक बिघाडाच्या अंधाऱ्या पदराखाली शहराची विस्कळित रचना आणि वीज चोरीचे वास्तव दडलेले आहे. एका डीपीच्या कामासाठी अख्खा परिसर तासन् तास उन्हात शेकला जात असल्यामुळे बीडकरांचा संताप आता अनावर होऊ लागला आहे.शहरातील अरुंद रस्ते आणि वीज तारांचे जंजाळ ही मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. अनेक ठिकाणी मुख्य वाहिनी आणि वितरण वाहिनी एकाच खांबावर इतक्या जवळ आहेत की, एका गल्लीतील फ्यूज टाकायचा असेल, तरी सुरक्षेच्या कारणास्तव संपूर्ण परिसराची 'मेन लाइन' बंद करावी लागते..यात भर पडते ती म्हणजे वीज चोरीची. गांधीनगर, इमामपूर रोड, तेलगाव नाका, बार्शी नाका यांसारख्या संवेदनशील भागांत वीज चोरीचे प्रमाण जास्त असल्याने आणि थकीत बिलांमुळे लोड वाढताच महावितरणकडून प्राधान्याने वीज कापली जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.गल्ली अरुंद, पण अडथळे हायव्होल्टेजबीडच्या जुन्या आणि दाट वस्तीच्या भागातील अरुंद रस्ते विजेच्या दुरुस्तीसाठी सर्वात मोठा अडसर ठरत आहेत. एकाच खांबावर मेन लाइन आणि सब लाइन अशा दोन्ही तारांचे जाळे आहे. रस्ते इतके चिंचोळे आहेत की, एका लाइनचा फॉल्ट शोधायचा असेल, तर संपूर्ण भागाची लाइन डाउन करावी लागते. एका घरातल्या फ्यूजसाठी अख्ख्या भागाला उन्हात शेकावे लागते, हे बीडचे दुर्दैव आहे..महावितरणचा पवित्रा आणि तांत्रिक अडचणशहरातील अनेक भागांत रस्ते अत्यंत अरुंद आहेत. एकाच खांबावर उच्च आणि लघु दाबाच्या वाहिन्या असल्याने दुरुस्ती करताना कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी संपूर्ण पुरवठा खंडित करावा लागतो. कामाचा वेळ कमी करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. मात्र, ज्या भागात वीज चोरी जास्त आहे किंवा जिथे मोठ्या प्रमाणावर बिल थकले आहे, तिथे लोड वाढल्याचे अॅलर्ट येतात, तेव्हाच काही भागांत तात्पुरती कपात केली जाते, अशी माहिती अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता विक्रम चव्हाण (बीड शहर उपविभाग माळवेस) यांनी दिली..प्रामाणिक ग्राहकांना त्रासया गोंधळात प्रामाणिक ग्राहक मात्र भरडले जात आहेत. काही लोक चोरी करतात म्हणून आमची वीज कापणे अन्यायकारक आहे, असे माउली कॉलनीतील गृहणी राधा जाधव म्हणतात. पावसाळ्यात किंवा हिवाळ्यात हे नियोजन का होत नाही? असा संतप्त सवाल धानोरा रोडचे अनिल धायगुडे यांनी विचारला आहे. धांडेनगरचे विजय पवार यांनी वीज कापण्यापूर्वी किमान मोबाइलवर वेळेवर मेसेज पाठवण्याची मागणी केली आहे.