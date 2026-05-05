Beed News: संगोपनाअभावीच जातोय झाडांचा बळी;फोटोसेशन करून करोडोंचा फार्स, वन विभागाला जाग येणार तरी कधी?

बीड: पावसाळ्याच्या सुरवातीला हातात रोपटं घेऊन हसऱ्या चेहऱ्याने फोटो काढणारे शासकीय अधिकारी आणि नेत्यांचा लवाजमा आपण दरवर्षी पाहतो. झाडे लावा, झाडे जगवा अशा घोषणांनी आसमंत दुमदुमतो, पण उन्हाळ्याच्या पहिल्या झळा लागताच हेच हसरे चेहरे आणि ती लाडकी रोपटं कुठे गायब होतात? आज बीड जिल्ह्याची जी लाहीलाही होत आहे, तापमान ४३ अंशांच्या पुढे जाऊन जो चटका बसत आहे, तो केवळ निसर्गाचा कोप नाही..तो आहे वन विभागाचा निर्लज्जपणा, प्रशासकीय उदासीनता आणि मानवी लोभाने निसर्गाच्या छाताडावर मारलेली कुऱ्हाड! जिल्ह्याची वाटचाल हिरवाईकडून वाळवंटाकडे सुरू असताना वन विभाग मात्र एसी केबिनमध्ये बसून लाखो वृक्ष लागवडीची खोटी आकडेवारी फुगवण्यात मग्न आहे..जिल्ह्यात सध्या प्रचंड उष्णता जाणवत असून, शहरांचे सिमेंटच्या जंगलात रूपांतर झाले आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर अवैध वृक्षतोड सुरू असतानाही वन विभाग कुंभकर्णी झोपेत आहे. दरवर्षी वन विभागामार्फत केले जाणारे वृक्षारोपण हे केवळ आकडेवारी आणि फोटोपुरतेच मर्यादित राहिल्याने बीड जिल्ह्याचे वाळवंटीकरण वेगाने होत आहे..वृक्ष लागवड करणे हे केवळ सरकारी टार्गेट नसून, लावलेली झाडे जगवणे ही नैतिक जबाबदारी होती, मात्र प्रशासनाने केवळ प्लांटेशनवर भर दिला आणि संगोपनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. परिणामी, मोकळ्या माळरानावर लावलेली लाखो रोपे उन्हाळ्याआधीच वाळून राख झाली आहेत. यामुळे शासनाचा कोट्यवधींचा निधी थेट मातीत गेला आहे.इंधन, बांधकाम आणि शेती विस्ताराच्या नावाखाली जिल्ह्यातील जुनी व डेरेदार झाडे रात्रीच्या वेळी तोडली जात आहेत. रस्ते रुंदीकरणाच्या नावाखाली महामार्गाच्या कडेला असलेल्या शेकडो वर्षांच्या वारशावर कुऱ्हाड चालवण्यात आली..त्या बदल्यात नवीन झाडे लावण्याचे आश्वासन केवळ कागदावरच राहिले. जमिनीची धूप वाढली असून, ओलावा संपला आहे. वन विभागाने ७० लाख वृक्ष लागवडीसाठी खोदलेल्या खड्ड्यांत आता झाडांऐवजी केवळ माती आणि कचरा साचलेला दिसत आहे. हा जनतेच्या करातून जमा झालेल्या पैशांचा घोर अपमान आहे..प्रशासनाने केवळ इव्हेंटबाजी थांबवावीवृक्ष तोडल्यामुळे जमिनीचा ओलावा पूर्णपणे संपला आहे. वन विभागाने लावलेली झाडे प्रामाणिकपणे जगवली असती, तर आज बीडकरांना तापमानाचा हा भयानक चटका सोसावा लागला नसता. प्रशासनाने आता केवळ झाडे लावण्याचे सरकारी कार्यक्रम न करता ती जगवण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अन्यथा भविष्यात परिस्थिती अधिक भीषण होईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे यांनी दिला आहे.इव्हेंट अन् करोडोंचा अपव्ययदरवर्षी पावसाळ्यात वन विभाग व सामाजिक वनीकरण विभाग मोठ्या थाटामाटात वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम घेतात. सोशल मीडियावर फोटो प्रसिद्ध केले जातात. मात्र, या रोपांच्या संरक्षणासाठी ना कुंपण आहे, ना पाण्याची सोय. जनावरांच्या पायाखाली आणि पाण्याच्या थेंबाअभावी ही कोवळी रोपे पहिल्याच महिन्यात मान टाकत आहेत. वन विभागाचा हा हलगर्जीपणा जिल्ह्याला पर्यावरणाच्या विनाशाकडे घेऊन जात आहे..