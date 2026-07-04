मराठवाडा

Women Farmers Lead: भिवधानोरा गावातील शेतकरी महिलांची जलसंधारण, सेंद्रिय शेती व सामूहिक खरेदीत आदर्श कामगिरी; पाणी फाउंडेशन स्पर्धेत उठून दिसले योगदान

भिवधानोरा गावातील १५ शेतकरी महिलांचा बचत गट सामूहिक शेती, सेंद्रिय खतनिर्मिती व जलसंधारण उपक्रमांद्वारे शेतीचा खर्च कमी करून नफ्यात वाढ घडवित पर्यावरण संवर्धनाचाही आदर्श निर्माण करीत आहे
Women farmers from Bhivdhanora have set an example in water conservation and sustainable farming through the Paani Foundation competition.

Women farmers from Bhivdhanora have set an example in water conservation and sustainable farming through the Paani Foundation competition.

Sakal

जमील पठाण
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कायगाव : पाणी फाउंडेशन स्पर्धेत गंगापूर तालुक्यातील भिवधानोरा गावातील कृषी कन्या शेतकरी महिला बचत गटाने एकजुटीचे दमदार उदाहरण घालून दिले आहे. उमेद अभियानांतर्गत 15 महिलांच्या या गटाने सामूहिक शेती, सेंद्रिय खत निर्मिती आणि जलसंधारण असे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून शेतीचा खर्च कमी केला आहे.

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