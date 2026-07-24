Bhokardan Theft: चहासाठी थांबल्या, नऊ लाख गेले; वाहनाची काच फोडून रक्कम लंपास, बचत गटाच्या महिलांचा हंबरडा

भोकरदन (जि. जालना): बचत गटाच्या महिलांनी बॅंकेतून नऊ लाख रुपये काढले. वाहनात ठेवले आणि मार्गस्थ झाल्या. मध्येच चहासाठी थांबल्या, तेवढ्यात चोरट्यांनी वाहनाची काच फोडून पैसे लंपास केले. शहरात गुरुवारी (ता. २३) घडलेल्या या घटनेने खळबळ उडाली. .मिळालेल्या माहितीनुसार, परिसरातील कोठा जहागीर येथील योगेश्वर बचत गटाच्या दहा महिला विविध कामांसाठी आवश्यक असलेली रक्कम काढण्यासाठी आज स्टेट बँकेच्या भोकरदन शाखेत आल्या होत्या. दुपारी तीनच्या सुमारास त्यांनी बँकेतून नऊ लाख रुपये काढले आणि त्या वाहनाद्वारे (पिक अप) मार्गस्थ झाल्या. शहरापासून जवळच जाफराबाद मार्गावरील रत्नमाला लॉन्स परिसरात चहासाठी त्या थांबल्या..पैसे असलेली बॅग वाहनाच्या केबिनमध्ये ठेवून त्या चहासाठी गेल्या. काही क्षणांतच चोरट्याने वाहनाची काच फोडून रोकड असलेली बॅग लंपास केली. परतल्यावर महिलांना वाहनाची काच फुटलेली आणि बॅग गायब असल्याचे आढळले. एलढी मोठी रक्कम गेल्याने महिलांनी घटनास्थळीच हंबरडा फोडला..Forest Department Demolition : आजारी आई, पत्नीवर शस्त्रक्रिया अन् दिव्यांग मुलगा...; कोल्हापुरात वनविभागाच्या जेसीबीने तीन कुटुंबांचे संसार मोडले, असं घडलं काय?.परिसरात शोधाशोध, चौकशी केली; पण काही उपयोग झाला नाही. उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. नितीन कटेकर, पोलिस निरीक्षक किरण बिडवे, पोलिस उपनिरीक्षक पवन राजपूत आदींनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांकडून तपास सुरू केला असून उशिरापर्यंत गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..Post Office Investment: पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत 2 हजारांची गुंतवणूक बनवेल 1.42 लाखाचा फंड! जाणून घ्या संपूर्ण गणित.सीसीटीव्ही कॅमेरे असते तर... भरदिवसा नऊ लाखांची रोकड चोरीला गेल्यानंतर भोकरदन नगरपालिकेच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी सुमारे २८ लाख रुपयांचा निधी दीड वर्षापूर्वी उपलब्ध झाला होता. मात्र, नगरपालिकेच्या उदासीन, संथ कारभारामुळे निधी परत गेला. त्यामुळे शहरातील महत्त्वाचे चौक, रस्ते आणि संवेदनशील भाग आजही सीसीटीव्हीविना आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.