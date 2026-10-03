दुष्काळी दौऱ्याच्या गर्दीवर डोळा; लुटीचा डाव भोकरदन पोलिसांनी २४ तासांत उधळला!

भोकरदन : महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दगडवाडी ता. भोकरदन येथील शुक्रवारच्या दुष्काळी पाहणी दौऱ्याचे बॅनर दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावर फिरत होते. या दौऱ्याला मोठ्या संख्येने शेतकरी व नागरिकांची गर्दी होणार असल्याचा अंदाज घेत चोरट्यांनीही गर्दीत हात साफ करण्याचा डाव आखला. मात्र, मंत्री बावनकुळे यांना दगडवाडीला पोहोचण्यास उशीर झाल्याने गर्दीच्या आडून चोरी करण्याचा त्यांचा प्लॅन काही प्रमाणात फसला. अखेर रात्री त्यांनी एका दुचाकीस्वाराला गाठत चाकूचा धाक दाखवून १२ हजारांची रोकड लुटली. मात्र, त्यानंतर पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांतच या टोळीच्या मुसक्या आवळल्या..मलकापूर येथील गजानन कडुबा वाघमारे हे शुक्रवारी दगडवाडी येथे दुष्काळी पाहणीचा कार्यक्रम पाहून मोटारसायकलवरून घरी परतत होते. त्यावेळी पांढऱ्या रंगाच्या एर्टिगा कारमधून आलेल्या आरोपींनी त्यांची दुचाकी अडवली. चाकूचा धाक दाखवत त्यांच्या खिशातील १२ हजार रुपयांची रोकड जबरदस्तीने काढून घेत आरोपी कारमधून पसार झाले. याप्रकरणी भोकरदन पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला..घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष माने यांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. पोलिस उपनिरीक्षक प्रकाश शेळके यांच्या पथकाने अवघ्या काही तासांत संशयितांचा माग काढत रवि मारोती शिंदे, दत्तू प्रभाकर धोत्रे (दोघे रा. बलसा खुर्द), कृष्णा रामचंद्र पारधे (रा. पिंपरी), राहुल रमेश जाधव (रा. खानापूर फाटा), सचिन ऊर्फ राम शिवाजी शिंदे (रा. विरेगाव तांडा) यांच्यासह एका विधिसंघर्षग्रस्त बालकाला ताब्यात घेतले.यातील पहिल्या चार आरोपींचे वास्तव्य परभणी जिल्ह्यातील असून, सचिन शिंदे हा जालना जिल्ह्यातील आहे. त्यामुळे ही टोळी आंतरजिल्हा पातळीवर सक्रिय असल्याचे तपासात समोर आले आहे..ही कारवाई पोलिस अंमलदार प्रशांत उबाळे, लक्ष्मण राजगोते, संदीप भुतेकर, गणेश पिंपळकर, अर्जुन टेकाळे आणि संतोष बनकर यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.