मराठवाडा

Jalna Accident : बाणेगाव फाट्यानजीक दोन ट्रकची समोरासमोर धडक; महामार्गावर दोन तास वाहतूक ठप्प!

Truck Accident Banegaon Phata : भोकरदन-जालना महामार्गावरील बाणेगाव फाट्याजवळ दोन ट्रकची समोरासमोर भीषण धडक होऊन दोन चालक गंभीर जखमी झाले. अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक दोन तास ठप्प झाली होती.
Head-on Collision Between Two Trucks Near Banegaon Phata

Sakal

अरुण ठोंबरे
Updated on

केदारखेडा : भोकरदन ते जालना महामार्गावरील बाणेगाव फाट्यानजीक दोन ट्रक क्र.आर.जे.08जि.ए.3495तसेच ट्रक.क्र.टी.एन.77एफ.0391 यांचा अपघात सकाळी सहाच्या दरम्यान झाला.अपघात एवढा भयानक होता त्यात अक्षरक्ष:एक ट्रक महामार्गावर आडवे झाल्याने सुमारे दोन तास वाहतुक ठप्प झाली.

Jalna
Marathwada
accident
Truck
Fatal vehicle collision

