मराठवाडा

Jalna News: दुचाकीला गॅस सिलिंडर जोडण्याचा जुगाड; भोकरदनमध्ये नाकाबंदीदरम्यान तरुणाचा जीवघेणा कारनामा समोर

Jalna LPG Motorcycle Incident Overview: भोकरदन (जि. जालना) येथे तरुणाने घरगुती एलपीजी सिलिंडर दुचाकीला वेल्डिंग करून जोडले आणि शहरात फिरताना स्वतःसह नागरिकांचा जीव धोक्यात आणला.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भोकरदन (जि. जालना): सध्या सर्वत्र सुरू असलेल्या गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर एक धक्कादायक, जीवघेणा प्रकार समोर आला आहे. एका तरुणाने चक्क घरगुती एलपीजी छोट्या सिलिंडरचे बेकायदेशीर कनेक्शन दुचाकीला जोडून शहरात फिरत स्वतःसह नागरिकांच्या जीवाशी खेळ सुरू केल्याचे उघड झाले. शनिवारी (ता. १६) मध्यरात्री पोलिसांनी केलेल्या नाकाबंदीत हा प्रकार समोर आला.

