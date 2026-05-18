Jalna News: दुचाकीला गॅस सिलिंडर जोडण्याचा जुगाड; भोकरदनमध्ये नाकाबंदीदरम्यान तरुणाचा जीवघेणा कारनामा समोर

भोकरदन (जि. जालना): सध्या सर्वत्र सुरू असलेल्या गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर एक धक्कादायक, जीवघेणा प्रकार समोर आला आहे. एका तरुणाने चक्क घरगुती एलपीजी छोट्या सिलिंडरचे बेकायदेशीर कनेक्शन दुचाकीला जोडून शहरात फिरत स्वतःसह नागरिकांच्या जीवाशी खेळ सुरू केल्याचे उघड झाले. शनिवारी (ता. १६) मध्यरात्री पोलिसांनी केलेल्या नाकाबंदीत हा प्रकार समोर आला..छत्रपती शिवाजी महाराज चौक परिसरात पोलिस निरीक्षक किरण बिडवे यांच्या नेतृत्वात नाकाबंदी सुरू होती. संशयावरून 'हिरो होंडा सीडी १०० एसएस' (एमएच २२ सी १५०७) या दुचाकीची तपासणी करण्यात आली. मोटरसायकलच्या डिकीत वेल्डिंग करून तीन किलो क्षमतेचा गॅस सिलिंडर बसविण्यात आला होता. त्यातून प्लास्टिकच्या पाइपद्वारे थेट इंजिनला एलपीजी गॅस पुरवठा केला जात असल्याचे तपासणीत उघड झाले..चौकशीदरम्यान चालकाने आपले नाव मोहम्मद आदिल शेख रफिक (वय २०) असे सांगितले. घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर करून मोटरसायकल चालवत असल्याची कबुलीही त्याने पोलिसांना दिली. कोणतीही अधिकृत परवानगी किंवा तांत्रिक सुरक्षा न बाळगता वाहनात करण्यात आलेला हा बदल अत्यंत धोकादायक असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले..संशयिताची चौकशी, दुचाकी जप्तशहरात सर्वसामान्य नागरिक गॅस टंचाईने त्रस्त असताना घरगुती गॅसचा अशा पद्धतीने गैरवापर होत असल्याचे या घटनेतून समोर आले आहे.दुचाकीसाठीच्या या अवैध प्रयोगातून दुर्घटना घडू शकते, अशी चर्चा शहरात सुरू आहे. पोलिसांनी संबंधित मोटरसायकल जप्त करून दुचाकीस्वाराची सखोल चौकशी करत त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.पोलीस उपनिरीक्षक सागर शिंदे, उपनिरीक्षक पवन राजपूत, भाऊसाहेब सहाणे, देशपांडे, सोमनाथ मंडलिक, विकास जाधव यांनी कारवाई केली.