Bhokardan Police Action: भोकरदन पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई; बचत गटाच्या महिलांचे चोरी गेलेले ८.८० लाख परत

भोकरदन : बचत गटाच्या महिलांच्या आयुष्यभराच्या कष्टातून साठविलेल्या ९ लाख रुपयांच्या चोरीमुळे त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली होती. काही क्षणांत हातातून गेलेली ही रक्कम परत मिळेल, अशी आशाही महिलांनी सोडली होती. मात्र, भोकरदन पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत या गुन्ह्याचा छडा लावत आरोपी निष्पन्न केले आणि आरोपींकडून ८ लाख ८० हजार रुपयांची रोकड हस्तगत करण्यात यश मिळविले. हस्तगत केलेली रक्कम मंगळवारी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बचत गटाच्या महिलांच्या स्वाधीन करण्यात आली. कष्टाचे पैसे पुन्हा हाती पडताच अनेक महिलांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळले. यावेळी त्यांनी भोकरदन पोलिसांचे मनापासून आभार मानत त्यांच्या तत्परतेचे कौतुक केले..२३ जुलै रोजी सायंकाळी भोकरदन-जाफराबाद रोडवरील रस्तामाल लॉन्सजवळ उभ्या असलेल्या त्यांच्या पिकअप वाहनातून बचत गटाच्या ९ लाख रुपयांची रोकड अज्ञात चोरट्यांनी लंपास केली होती. घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली होती..पोलिस निरीक्षक किरण बिडवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपास पथकाने सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे तपास करत आरोपींचा माग मध्यप्रदेशापर्यंत काढला. तपासात राहुल उत्तम सिसोदिया, कालू उर्फ शिवप्रसाद सिसोदिया आणि कल्लू उर्फ जगप्रकाश सांसी यांची नावे निष्पन्न झाली..तपासाची चाहूल लागताच आरोपी फरार झाले. मात्र, पोलिसांनी हार न मानता सातत्याने पाठपुरावा केला आणि आरोपींकडून ८ लाख ८० हजार रुपयांची रोकड हस्तगत करण्यात यश मिळविले. सदर कारवाई उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ नितीन कटेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक किरण बिडवे यांच्या नेतत्वाखालील विशेष पथकातील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राहल बांगर, पोलीस उपनिरीक्षक पवन राजपुत, पोलीस अंमलदार संदीप भूतेकर, संतोष बनकर, किशोर मोरे, उमेश टेकाळे, शिवाजी जाधव यांनी केली..आरोपी ज्या परिसरातील आहेत तो मध्यप्रदेशातील सराईत गुन्हेगारांचे गाव म्हणून ओळखला जातो. अशा भागात जाऊन तपास करणे, आरोपींपर्यंत पोहोचणे आणि चोरीची रक्कम हस्तगत करणे हे अत्यंत धोकादायक व आव्हानात्मक होते. मात्र, भोकरदन पोलिसांनी धाडस, नियोजन आणि तांत्रिक तपासाच्या बळावर ही मोहीम यशस्वी केली.प्राथमिक तपासात संबंधित आरोपी बँका, सोने-चांदीची दुकाने व व्यापारी आस्थापनांवर पाळत ठेवून संधी साधत चोरी करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. गुन्हा करताना ते मोटारसायकलचा वापर करून हेल्मेट घालत असल्याचेही तपासातून स्पष्ट झाले आहे..महिलांना झाले अश्रू अनावर...अवघ्या पाच दिवसात बचत गटाच्या महिलांचे कष्टाचे पैसे पुन्हा त्यांच्या हाती मिळाल्याने निराशेचे वातावरण आनंदात बदलले. "आमचे पैसे परत मिळतील, अशी अपेक्षाच उरली नव्हती," अशी भावना अनेक महिलांनी व्यक्त करत भोकरदन पोलिसांचे भरभरून कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.