Bhokardan Accident: भोकरदन-वालसावंगी मार्गावरील धोकादायक विहिरी ठरताहेत मृत्यूचा सापळा; कार विहिरीत कोसळून दोन महिलांचा मृत्यू

-कैलास दांडगे पारध : मुख्य रस्त्याच्या कडेला असलेल्या जीवघेण्या विहिरीत अनेकांचा बळी जाऊन ही संबंधित जिल्हा प्रशासनाना काहीच सोयर -सुतक नसल्यामुळे नागरिकांत संताप व्यक्त होत असून, पद्मावती (ता. भोकरदन)येथील जीवघेण्या विहिरीत कार कोसळून दोन महिलांना आपला जीव गमवावा लागल्याने पारध -भोकरदन -वालसावंगी या रस्त्यावरील धोकादायक विहिरीचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.भोकरदन तालुक्यातील पारध परिसरात मोठी लोकसंख्या असलेली अनेक गावे आहेत. तर भोकरदन -पारध -वालसावंगी हा तालुक्याचा व जालना जिल्ह्यचा अंत्यत महत्वाचा मार्ग आहे. गेल्या वर्षांपासून या रस्त्याचे चारपदरी सिमेंट काम सुरु आहे. त्यामुळे पन्नास गावे जिल्हा व तालुक्याशी जोडले जाणार आहे.सध्या सिमेंट रस्ता रुंद व उंच झाल्यामुळे वाहन चालकांना आपली वाहने सुसाट वेगाने धावण्याचा मोह आवरत नाही..त्यामुळे या रस्त्यावर सर्वच वाहने वेगाने धावत आहे. परंतु भरधाव वेगात या मुख्य रस्त्यावच्या कडेला असलेल्या जीवघेण्या विहिरांचा वाहन चालकांना अंदाज येत नसल्यामुळे यापूर्वी जिल्ह्यत जालना -भोकरदन, राजूर -टेम्भूणी या मार्गांवर असलेल्या विहिरीत चारचाकी कोसळून अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.परंतु गेल्या दोन वर्षांत अनेक घटना घडूनही संबंधित जिल्हा प्रशासनाला यावर उपाय योजना करण्यात वेळच मिळाला नाही, एखादी दुर्घटना घडण्याचीच वाट पाहत आहे, काय...? असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांकडून विचारला जात असून, शनिवारी (ता. 8)पारध -वालसावंगी रस्त्यावर पुन्हा एक क्रेटा कार विहिरीत कोसळून दोन महिलांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.त्यामुळे या धोकादायक विहिरीचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे..भोकरदन -वालसावंगी या मुख्य रस्त्यावरील मृत्यूचा सापळा विहिरीवालसावंगी -पद्मावती :5पारध :3पिंपळगाव रेणुकाई :3वरुड :1देहेड :2सुरगली फाटा :2दानापूर: 6भायडी :2अशा एकूण 25 विहिरी आहेत..भोकरदन -वालसावंगी या मुख्य सिमेंट चारपदरी मार्गाचे गेल्या एक वर्षांपासून रस्त्याचे काम सुरु आहे. परंतु या 35 किलो मिटर अंतराच्या सिमेंट रस्त्यावर कोणताच दिशादर्शक, गावाचे नाव असलेल्या, धोकादायक वळण,शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय,बसस्थानक, रस्त्याच्या कडेला असलेल्या जीवघेण्या विहिरी, किलो मिटर अंतर एखादा वेळी अपघात झाल्यास रुग्णालय, पोलिस, रुग्णवहीका यांचे मोबाईल, संपर्क नंबर अशा कोणतेच प्रकारचे फलक या रस्त्यावर लावण्यात आलेले नसल्यामुळे वाहनचालकांना मोठी अडचण निर्माण होत असून, रात्रीच्या वेळी मात्र काहीच दिसत नसल्यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढत असल्याचे चित्र आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.“रस्त्यालगतच्या धोकादायक विहिरींनी जिल्ह्यात आतापर्यंत १८ जणांचे बळी8घेतले आहेत. या विहिरींचे प्रशासनाकडून ऑडिटही करण्यात आले; मात्र ऑडिटनंतर प्रत्यक्ष सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाठ फिरवली आहे. नागरिकांच्या जीविताशी खेळणाऱ्या या भावनाशून्य कारभाराचा जाब कोण घेणार? आणखी किती निष्पाप जीव गेल्यानंतर प्रशासनाला जाग येणार आणि या धोकादायक विहिरींचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त केला जाणार?”-रवी लोखंडे,ग्रामस्थ ,पारध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.