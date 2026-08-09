मराठवाडा

Bhokardan Accident: भोकरदन-वालसावंगी मार्गावरील धोकादायक विहिरी ठरताहेत मृत्यूचा सापळा; कार विहिरीत कोसळून दोन महिलांचा मृत्यू

Dangerous Wells On Bhokardan Walsawangi Road Claim Two Lives: भोकरदन-पारध-वालसावंगी मार्गावरील २५ ‘मृत्यूच्या विहिरीं’कडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष; दिशादर्शक फलक, सुरक्षायोजना नसल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले.
Bhokardan Walsawangi Road Dangerous Wells Raise Safety Concerns After Car Falls Into Well And Two Women Die

Bhokardan Walsawangi Road Dangerous Wells Raise Safety Concerns After Car Falls Into Well And Two Women Die

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-कैलास दांडगे

पारध : मुख्य रस्त्याच्या कडेला असलेल्या जीवघेण्या विहिरीत अनेकांचा बळी जाऊन ही संबंधित जिल्हा प्रशासनाना काहीच सोयर -सुतक नसल्यामुळे नागरिकांत संताप व्यक्त होत असून, पद्मावती (ता. भोकरदन)येथील जीवघेण्या विहिरीत कार कोसळून दोन महिलांना आपला जीव गमवावा लागल्याने पारध -भोकरदन -वालसावंगी या रस्त्यावरील धोकादायक विहिरीचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

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