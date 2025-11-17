मराठवाडा

Bhoom Nagarparishad Election : भूम नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी ९ अर्ज; तर नगरसेवक पदासाठी ८४ अर्ज दाखल

भूम नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अर्ज भरण्याच्या आज शेवटच्या दिवशी ता. १७ नोव्हेंबर रोजी दोन्ही आघाडीकडून अर्ज दाखल करण्यात आले.
- धनंजय शेटे

