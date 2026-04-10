Dharashiv News: कांदा बीजोत्पादनात मेगाफार्मचा आदर्श प्रयोग; गौर शास्त्रज्ञांकडून भोसा येथील शेतकऱ्यांच्या परिश्रमाचे कौतुक

गौर: कळंब तालुक्यातील भोसा येथे मेगाफार्म फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि. आणि कांदा-लसूण संशोधन केंद्र, राजगुरूनगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित करण्यात आलेल्या कांदा बीजोत्पादन प्लॉटची नुकतीच वरिष्ठ शास्त्रज्ञांच्या उपस्थितीत यशस्वी पाहणी करण्यात आली. प्लॉटचे नियोजन, व्यवस्थापन आणि बीजाची गुणवत्ता पाहून उपस्थित मान्यवरांनी समाधान व्यक्त केले..पाहणी दौऱ्यासाठी कांदा व लसूण संशोधन संचालनालय येथील मुख्य शास्त्रज्ञ ए.जे. गुप्ता, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. व्ही. करुप्पैया, डॉ. सतीश कुमार यादव, डॉ. राधाकृष्ण, वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी डॉ. अविनाश आर. वाखारे उपस्थित होते. धाराशिव जिल्हा बीज प्रमाणीकरण विभागाचे एस. बी. राऊत, माती परीक्षक डॉ. बी.के. अरबाद यांनीही प्लॉटची पाहणी केली..शास्त्रज्ञांनी येथील बीजोत्पादन पद्धती शास्त्रीय, दर्जेदार असून, उत्पादनाची गुणवत्ता अत्यंत समाधानकारक असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांनी घेतलेली मेहनत वाखाणण्याजोगी असून, हा प्रकल्प इतरांसाठी मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..प्लॉटच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे संबंधित शेतकऱ्यांचा लवकरच प्रगतिशील शेतकरी म्हणून गौरव करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. कांदा बीजोत्पादन हे उत्पन्नवाढीसाठी महत्त्वाचे क्षेत्र असून, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतात, असेही तज्ज्ञांनी नमूद केले..यावेळी मेगाफार्मचे अध्यक्ष जिक्राईल पटेल, सचिव कैलास केसरे तसेच अयुब शेख, वाहेद पटेल, संतोष माळी, मंजूर पटेल, ओंकार देशमाने यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.