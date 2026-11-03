मराठवाडा

Accident News: पाइपलाइन कामादरम्यान पोकलेन अंगावर पडले; ३० वर्षीय मजुराचा जागीच मृत्यू

Poclain Machine Accident : धाराशिव जिल्ह्यातील भूम तालुक्यात कृष्णा-मराठवाडा उपसा सिंचन योजनेच्या पाइपलाइन कामादरम्यान पोकलेन अंगावर पडून ३० वर्षीय मजुराचा मृत्यू झाला. आर्थिक मदतीसह संबंधित कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे
A 30-year-old worker dies after a Poclain machine falls on him during pipeline work in Bhum.

A 30-year-old worker dies after a Poclain machine falls on him during pipeline work in Bhum.

eSakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भूम : कृष्णा-मराठवाडा उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत तालुक्यातील उळूप येथे सुरू असलेल्या पाइपलाइनच्या कामादरम्यान पोकलेन अंगावर पडून मजुराचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी (ता. दोन) दुपारी घडली. या घटनेमुळे संतापलेल्या ग्रामस्थांनी मृताच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळेपर्यंत मृतदेह घटनास्थळावरून हलवायचा नाही, अशी भूमिका घेतल्याने तणाव निर्माण झाला होता.

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