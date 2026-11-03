Accident News: पाइपलाइन कामादरम्यान पोकलेन अंगावर पडले; ३० वर्षीय मजुराचा जागीच मृत्यू

भूम : कृष्णा-मराठवाडा उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत तालुक्यातील उळूप येथे सुरू असलेल्या पाइपलाइनच्या कामादरम्यान पोकलेन अंगावर पडून मजुराचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी (ता. दोन) दुपारी घडली. या घटनेमुळे संतापलेल्या ग्रामस्थांनी मृताच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळेपर्यंत मृतदेह घटनास्थळावरून हलवायचा नाही, अशी भूमिका घेतल्याने तणाव निर्माण झाला होता. .अशोक बाळासाहेब सानप (वय ३०) असे मृत मजुराचे नाव आहे. ते दोन वर्षांपासून कृष्णा-मराठवाडा उपसा सिंचन योजनेच्या पाइपलाइनच्या कामावर मजूर म्हणून कार्यरत होते. आज काम सुरू असताना पोकलेन अंगावर पडल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाल्याने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला..पोलिसांंनी चालकाला ताब्यात घेतले असून, काही कामगार फरारी झाल्याचे वृत्त आहे. या दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या कंपनीकडून मृताच्या कुटुंबीयांना भरघोस आर्थिक मदत देण्यात यावी, संबंधित कंपनीचे टेंडर रद्द करीत परवाना ब्लॉक करावा, अशा मागण्या ग्रामस्थांनी केल्या आहेत.नातेवाइक, ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने सायंकाळीपर्यंत मृतदेह घटनास्थळीच होता. कुटुंबीयांना योग्य मदत मिळाल्याशिवाय मृतदेह हलवणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.