Electricity Shock : हायव्होल्टेज तारेला स्पर्श; १३ वर्षीय मुलाचा हात निकामी, दोन्ही पाय, पोट व गुप्तांगालाही गंभीर दुखापत

- रविंद्र गायकवाडबिडकीन - घरासमोर खेळत असलेल्या १३ वर्षीय मुलाला हायव्होल्टेज विद्युत तारांचा धक्का बसून त्याचा उजव्या हाताचा पंजा निकामी झाल्याची धक्कादायक घटना बिडकीन येथील जगदंबा नगरात मंगळवारी (ता. २३) दुपारी घडली. या दुर्घटनेत मुलाच्या दोन्ही पायांसह पोट व गुप्तांगालाही गंभीर दुखापत झाली असून त्याच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..जगदंबा नगर येथे इमारतीचे बांधकाम सुरू असून येथे परप्रांतीय कामगार कामासाठी आणण्यात आले आहेत. कामगाराच्या कुटुंबातील १३ वर्षीय विशाल दिनेश सैनानी हा घराजवळ खेळत असताना घरासमोर असलेल्या विद्युत तारांच्या संपर्कात आला. हायव्होल्टेज करंटचा जोरदार धक्का बसल्याने तो गंभीर जखमी झाला.घटना घडताच स्थानिक नागरिकांनी त्याला बिडकीन ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने प्रथमोपचार करून पुढील उपचारासाठी त्याला छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात हलविले..उघड्या विद्युत तारांचा प्रश्न ऐरणीवरया घटनेनंतर जगदंबा नगरसह बिडकीन शहरातील उघड्या विद्युत तारांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विद्युत तारांना प्लास्टिकचे आवरण किंवा सुरक्षित कोटेड कंडक्टर बसवावेत तसेच शक्य त्या ठिकाणी वीजवाहिन्या भूमिगत कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..यापूर्वीही जगदंबा नगर परिसरात शशांक अविनाश जोशी याला विद्युत धक्का बसून गंभीर भाजल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे भविष्यात आणखी दुर्घटना घडण्यापूर्वी महावितरणने धोकादायक वीजवाहिन्यांचे सर्वेक्षण करून तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.लहान मुलांच्या जीवाला धोका निर्माण करणाऱ्या उघड्या वीजतारांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त कधी होणार, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.